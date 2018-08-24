 BMGK olası İdlib operasyonundan kaygılı | DÜNYA | DW | 28.08.2018

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DÜNYA

BMGK olası İdlib operasyonundan kaygılı

BM Güvenlik Konseyi, İdlib’teki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Suriye ordusunun İdlib’e olası bir operasyonunun insani felakete yol açabileceği uyarısı dile getirildi.

UN-Sicherheitsrat (picture-alliance/Photoshot/Li Muzi)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı birliklerin silahlı muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e yönelik askeri operasyon düzenleme olasılığı kaygıları artırıyor. Batılı ülkelerin temsilcileri, BMGK'de Salı günü yapılan oturumda, İdlib'e askeri operasyon düzenlenmesi halinde insani durum açısından "korkunç sonuçları” olabileceğine dair uyarıda bulundu. İsveç'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Carl Skau, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e olası bir operasyonun "insani felakete” yol açabileceğini söyledi.

Oturumda söz alan Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Direktörü John Ging, İdlib'de insani durumun son haftalarda kötüleştiğine dikkat çekti. Ging, "Son haftalarda İdlib'in yanı sıra Halep, Hama ve Lazkiye'de sivillerin ölmesine, okul ve hastanelerin hasar görmesine yol açtığı bildirilen yoğun saldırı ve bombardımanlar sonucu insani durum daha kötüleşti” şeklinde konuştu. Ging, BMGK'ye bölgede sivillerin korunması için gereken çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.

Kimyasal silah uyarısı

Oturumda ABD, İngiltere ve Fransa temsilcileri de, Suriye hükümetine bağlı birliklerin İdlib'e yönelik olası operasyonda, kimyasal silah kullanması durumunda "uygun” karşılığın verileceği yönünde uyarlarını tekrarladı.

Suriye hükümetini savunan Rusya BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Şam rejimine bağlı  silahlı güçlerin elinde kimyasal silah bulunmadığını ve buna da ihtiyaçları bulunmadığını dile getirdi. Suriye'deki silahlı grupları kimyasal silah saldırısı hazırlığı yapmakla suçlayan Rusya, İngiliz özel birliklerinin de silahlı muhaliflere klor sağlamakta yardımcı olduğunu iddia ediyor.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise bu iddiaları "mesnetsiz” ve "tuhaf” olarak nitelendirdi. Pierce, oturum sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu iddiaları İdlib'e düzenlenecek olası bir saldırı yerine dikkatin başka bir yöne çevrilmesi için gösterilen çaba olduğunu ifade etti.

AFP,AP/JD,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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