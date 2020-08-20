 BM’den Yunanistan’a sığınmacı uyarısı | AVRUPA | DW | 22.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

BM’den Yunanistan’a sığınmacı uyarısı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Yunanistan’ın sığınmacıları taşıyan şişme botları engellediği ve hatta kendi toprakları ya da sularına ulaşan botları geri ittiğine dair haberlerden "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

Arşiv - Türk Sahil Güvenliği, Yunanistan tarafından geri itilen bir sığınmacı botundaki kişileri kurtarıyor (05.06.2020)

Arşiv - Türk Sahil Güvenliği, Yunanistan tarafından geri itilen bir sığınmacı botundaki kişileri kurtarıyor (05.06.2020)

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yunan Sahil Güvenliği'nin sığınmacı botlarının yolculuğunu engelleyerek, bu botların içindeki insanları "kaderine terk ettiğine dair inandırıcı bilgilerden" endişe duyulduğunu bildirdi. Örgüt yaptığı açıklamada, görgü tanıklarının, "İnsanların, uzun deniz yolculuğu için uygun olmayan ve kapasitesinin üstünde kişinin bindiği şişme botlar içinde çok uzun süre denizde sürüklendiğine" şahit olduğunu ifade etti. Atina ise söz konusu iddiaları reddediyor.

BMMYK ayrıca mart ayından bu yana Yunanistan kıyılarına ulaşan sığınmacı botlarının Yunan güvenlik güçlerince denize geri itildiğine dair haberlerin artmasından da "derin bir endişe" duyulduğunu ifade etti. Açıklamada, birçok sığınmacının, Yunanistan toprağına ayak basmış ya da Yunan karasularına ulaşmış olmasına rağmen, Türkiye'ye iade edildiğini anlattığı belirtilerek, Atina'dan "bu tür uygulamaları terk etmesi ve ilgili iddiaları derhal araştırması" talep edildi.

New York Times'ın haberi

New York Times gazetesinin geçen hafta yayımlanan bir haberinde Yunan Sahil Güvenliği'nin, geçen mart ayından bu yana şişme botlarla Yunanistan topraklarına ulaşmaya çalışan yaklaşık bin sığınmacıyı geri çevirdiği ve bu kişilerin Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığı belirtilmişti. Gazete bu haberini, beş farklı olayı bizzat yaşayan kişilerle yaptığı röportajlara, bağımsız gözlemcilerin aktardıklarına ve araştırmacılarla Türk Sahil Güvenliği'nin verdiği bilgilere dayandırmıştı.

Sığınmacı botlarının geri itilmesi insan hakları örgütlerine göre, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bir uygulama. İlgili iddiaları reddeden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, geçen Çarşamba günü Amerikan CNN televizyonuna verdiği röportajda, ülkesinin bir hukuk devleti olduğunu ve New York Times gazetesinin, "Türk propagandasına kandığını" dile getirmişti.

AFP / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye’den AB’ye yasa dışı geçişler azalıyor

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan bir rapora göre, Türkiye’den Avrupa Birliği’ne yasa dışı geçiş yapanların sayısı, geçen yıla göre neredeyse yarı yarıya azaldı.  

Benzer içerik

Griechischer Premierminister Kyriakos Mitsotakis

Mitsotakis'ten Türkiye'ye "yanlış bilgi yayma" suçlaması 20.08.2020

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, ülkesinin sığınmacıları Türkiye'ye geri ittiğine dair iddiaları reddetti. Mitsotakis, bu iddialarla ilgili olarak Türkiye’yi “yanlış bilgi yaymakla” suçladı.

Investigativgeschichte | illegale Pushbacks in der Ägäis

Ege'de maskeli kişiler sığınmacılara saldırıyor 29.06.2020

DW, Yunan sahil güvenlik birimlerinin Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıları Türkiye’ye geri ittiği yönündeki iddiaları araştırdı. Araştırma, sığınmacı botlarına yönelik saldırı ve sabotajların arttığını gösteriyor.

Griechenland Coronavirus Lesbos

BM’den Yunan halkına çağrı: Sığınmacılara şans verin 06.05.2020

Sıkılaştırılan sınır kontrolleri ve bazı sığınmacıların anakaraya nakledilmesi nedeniyle Yunan adalarındaki sığınmacıların sayısı azaldı. BM, Yunanlara anakaraya nakledilen sığınmacılara "bir şans verme" çağrısı yaptı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İstanbul'daki Kariye Müzesi

Yunanistan'dan Kariye kararına kınama

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Bizans döneminden kalma Kariye Müzesi'nin camiye dönüştürülerek ibadete açılması kararını kınadı. Bakanlık açıklamasında karar "provokasyon" olarak nitelendirildi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  