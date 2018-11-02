 BM′den Yemen′deki şiddeti durdurma çağrısı | DÜNYA | DW | 02.11.2018

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DÜNYA

BM'den Yemen'deki şiddeti durdurma çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, "uçurumun kenarında" olarak tanımladığı Yemen'deki şiddetin durdurulması için her iki savaşan tarafa da çağrı yaptı. Guterres son gelişmeler ışığında ülke için bir umut doğduğunu belirtti.

Yemen'de savaş büyük tahribata yol açtı

Yemen'de savaş büyük tahribata yol açtı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, üç yılı aşkın süredir iç savaşın sürdüğü ve büyük bir insani felaketin yaşandığı Yemen'deki savaşın sona erdirilmesi yönünde çağrı yaptı. Savaştaki tarafların atması gereken adımlara işaret eden Guterres, Yemen'de devam eden savaşın ülkede yüzyılın en kötü kıtlığına neden olacağı konusunda da uyarılarda bulundu.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde gazetecilere konuşan Guterres, "Yemen bir uçurumun eşiğinde. İnsani açıdan durum çaresiz. Halihazırda vahim olan durumun daha da kötüleşmemesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.” dedi. Son gelişmeler ışığında uzlaşma konusunda bir umut doğduğuna işaret eden Genel Sekreter, taraflara, özellikle şehirler ve kritik öneme sahip altyapıların yakınlarında şiddeti durdurmaları çağrısında bulundu.

Guterres'in açıklamaları ABD İçişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 31 Ekim'de yapmış olduğu açıklama sonrasında geldi. Çatışmalara ara verme çağrısı yapan Pompeo, Yemen'deki savaşı sona erdirmeye yönelik Birleşmiş Milletler öncülüğündeki görüşmelerin Kasım ayında başlaması gerektiği ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Yemen savaşını durdurma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Yemen savaşını durdurma çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Guterres, ayrıca ülkeye yiyecek, yakıt ve diğer vazgeçilmez ürünlerin ticari ve insani ihracat sınırlamalarına tabi olmaması gerektiğini vurguladı. Konuşmasında, ülkedeki ulaşım yollarının açık olmasının hayati öneme sahip ürünlerin insanlara ulaşabilmesi konusundaki önemine de işaret etti.

"Şimdi harekete geçme zamanı

Suudi Arabistan liderliğindeki Yemen hükümeti ile İran'ın desteklediği Husilere seslenen Guterres, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths önderliğindeki müzakerelere iyi niyetli ve herhangi bir ön koşul olmadan katılma çağrısında bulundu. Guterres, "Uluslararası kamuoyu şiddet çemberini sona erdirme ve gerçekleşmesine ramak kalmış faciayı önleme konusunda gerçek bir şansa sahiptir” dedi.

ABD, 31 Eylül'de yaptığı açıklamada taraflara müzakere masasına dönmek için 30 gün süre tanımış, 1 Kasım günü Yemen hükümeti İran'ın desteklediği Husilerle barış görüşmelerine başlamaya hazır olduğunu açıklamıştı. BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths önderliğinde İsveç'te gerçekleştirilecek görüşmelerin bu ay başlaması bekleniyor.

Yemen'deki durumu "dünyanın en büyük insani krizi" olarak değerlendiren BM'nin verilerine göre, savaşta 28 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu sayı içindeki yaklaşık 10 bin sivilin bombalı saldırılarda öldüğü belirtiliyor.

DW,AFP,rtr/MY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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