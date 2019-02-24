BM’den Venezuela’daki şiddet olaylarına kınama

Venezuela'ya komşu ülkelerden gönderilen insani yardımların sınırdan içeri girmesini sağlamaya çalışan muhalefet destekçileriyle Venezuela güvenlik güçleri arasında çıkan ölümcül çatışmalar hakkında açıklama yapan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, olayları kınadığını belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamaya göre en az dört kişinin öldüğü hafta sonundaki çatışmalarla ilgili olarak Bachelet, “İnsanlara ateş edildi ve öldürüldüler, diğerleri ise gözlerini kaybetmek gibi tekrar tamamıyla iyileşemeyecekleri yaralar aldılar” dedi. Yaşananları “utanç verici” olarak nitelendiren Bachelet, “Venezuela hükümeti, ordusunun, silahsız protestoculara ve sıradan vatandaşlara karşı aşırı güç kullanımını durdurması gerekiyor” diye konuştu.

“Hükümet yanlısı silahlı unsurların” çatışmalarda yer alıp protestoculara saldırmasını eleştiren BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya bu gruba müdahale etme ve içlerinden protestoculara karşı kuvvet kullananları tutuklama çağrısında bulundu.

Bachelet, “Vekalet güçlerinin kullanımının bölgede uzun ve kötü bir tarihi bulunuyor. Bu güçlerin Venezuela’da açık bir şekilde hareket etmesi çok endişe verici. Hükümet, halihazırda büyümeye çok müsait bir durumun bu güçler tarafından daha da kötüleştirilmesini durdurmalıdır, durdurmak zorundadır” dedi.

Venezuela’daki kriz, Pazartesi günü Cenevre’de başlayacak BM İnsan Hakları Konseyi’nin dört haftalık oturumunda ele alınacak ana konuların başında yer alıyor. Oturumun açılışı öncesi Pazar günü açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela’daki sivil ölümleri nedeniyle “şok içerisinde ve üzgün” olduğunu belirtti. Guterres aynı zamanda ülkedeki bütün taraflara itidal ve şiddetten kaçınma çağrısında bulundu.

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido (solda)

“Bütün seçenekler açık olmalı”

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Cumartesi günü yaşanan çatışmaların ardından Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Guaido, yabancı devletlere çağrıda bulundu ve bu ülkelerden destek bekleyerek ülkesinin kurtulması için bütün seçeneklerin açık olması gerektiğini belirtti.

Guaido’nun açıklamasından birkaç saat önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda Venezuela’da yaşanan çatışmaları kınadıklarını belirtmişti. Pompeo, "ABD, Venezuela'da demokrasinin barışçıl şekilde geri getirilmesine engel olanlara karşı harekete geçecek. Artık çaresiz Venezuela halkının ihtiyaçlarını desteklemek için harekete geçme vaktidir" demişti.

ABD Başkanı Donald Trum daha önce yaptığı açıklamada Venezuela'ya asker göndermenin seçenekler arasında olduğunu söylemişti.

Pence ve Guaido bir araya geliyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile muhalif lider Guaido, Pazartesi günü Kolombiya’nın başkenti Bogota’da düzenlenecek Lima Grubu’nun toplantısı kapsamında bir araya gelecek. Çoğunluğunu Latin Amerika ülkelerinin oluşturduğu Lima Grubu, Venezuela’daki krize barışçıl bir çözüm bulunması amacıyla 2017 senesinde kurulmuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD işgali için bir bahane olarak nitelendirdiği insani yardımların ülkeye girişini engellemek için ülkenin Kolombiya ve Brezilya ile arasındaki sınır kapılarının bir bölümünü kapatmıştı. Hafta sonunda sınırda çıkan çatışmalarda en az dört kişinin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

dpa,AFP,DW/DÇÜ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe