BM'den uyarı: Kadınlar bedenleri üzerinde söz sahibi değil

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 2021 Dünya Nüfus Raporu'nda milyonlarca kız ve kadının kendi bedenleri üzerinde söz haklarının bulunmadığı belirtilerek bu durum kınandı. UNFPA İcra Direktörü Natalia Kanem, Çarşamba günü New York'ta raporu tanıtırken yaptığı açıklamada, mevcut durumun endişe verici olduğunu ifade etti.

Yoksul ya da az gelişmiş 57 ülkeyi kapsayan raporda, söz konusu ülkelerdeki kız ve kadınların sadece yüzde 55'inin sağlık, aile planlaması ve cinsel yaşamlarına ilişkin bağımsız kararlar alabildiklerine işaret ediliyor. Verilerin derlendiği 57 ülke Afrika, Asya, Avrupa ve Latin Amerika'da yer alıyor. Raporda 15 ile 49 yaş arasındaki kadınların durumları aktarılıyor.

"Bir kadının kendi vücudunu kontrol etme gücü, hayatının diğer alanlarında da ne kadar kontrol sahibi olduğunun göstergesidir" ifadesine yer verilen raporda, sürdürülebilir ilerlemenin ancak cinsiyetler arasındaki yapısal, sosyal ve ekonomik eşitsizliğin ortadan kaldırılması durumunda sağlanabileceğine vurgu yapılıyor.

Raporun yazarları, bu koşulların sağlanabilmesi için de "erkeklerin kadınların kararlarına saygı duyan müttefikler haline getirilmeleri gerektiğine" işaret ediyor.

UNFPA'nın hedefleri arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması da bulunuyor

Bölgesel farklılıklar var

Kadınların kendi bedenleri ve cinsel yaşamları üzerinde söz sahibi olmaları bölge ve ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Latin Amerika ile Asya'nın doğu ve güneydoğusundaki genç kız ve kadınların yaklaşık yüzde 76'sı, sağlık, aile planlaması ve cinsel yaşamları konusunda kendi kararlarını alabilirken Sahra altı Afrika'da bu oran yaklaşık yarı yarıya azalıyor.

Buna karşın Mali, Nijer ve Senegal'de kadınların ancak yüzde 10'undan daha azı kendi bedenleri haklarında kararlar alabiliyor.

Raporda, Etiyopya'daki kadınların sadece yüzde 53'ünün cinsel ilişkiyi reddedebildiğine işaret edilirken, buna karşın yüzde 94'ünün doğum kontrolü ile ilgili kararları yalnız veya eşiyle birlikte alabildiği belirtiliyor.

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Raporda, bağımsız karar alma özgürlüğünü elde eden kadınların ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaya yöneldikleri belirtilirken, cinsel yaşamlarını bağımsız belirleyen kadınların oranında ise gerileme olduğuna vurgu yapılıyor.

UNFPA'nın, 2015 yılında belirlediği 17 hedef arasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması da bulunuyor. Örgüt tüm kadınların cinsel ve üreme sağlığına erişmesini ve aile planlamasında söz hakkına sahip olması gerektiğini savunuyor.

epd/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe