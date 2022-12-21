BM'den Taliban'a tepki

Taliban'ın kadın ve kızlara yüksek eğitim engeli getirmesinin ülkenin geleceği açısından da olmsuz sonuçları olacağına işaret eden BM Genel Sekreteri, uluslararası toplum tarafından tanınmayan Afganistan makamlarını bu karardan dönmeye çağırdı. Guterres, Afgan yönetimine yaptığı çağrıda tüm kadın ve kızaların eğitimin tüm aşamalarına eşit koşullarda ulaşımlarının sağlanması talebinde bulundu.
2021'de Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, Salı günü yaptığı açıklama ile ülkedeki kadın ve kızların bundan böyle üniversite eğitimine kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.
Taliban yönetime geldiğinde ılımlı mesajlar vermişti. Ancak ilerleyen süreçte ülkede insan hakları ihlalleri giderek öne çıkıyor.
Özellikle kadınlara yönelik baskılar şiddetini artırıyor.