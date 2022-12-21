  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Afganistan'da Kabil Üniversitesi'ne giriş sınavı için sırada bekleyen kadın öğrenciler - (13.10.2022)
Afganistan'da Kabil Üniversitesi'ne giriş sınavı için sırada bekleyen kadın öğrenciler - (13.10.2022)Fotoğraf: Wahil Kohsar/Getty Images
İnsan HaklarıAfganistan

BM'den Taliban'a tepki

1 saat önce

BM, kadın ve kızlara üniversite yasağı getiren Afganistan'daki Taliban yönetimini eleştirdi. BM Genel Sekreteri Guterres, karardan dönülmesini istedi.

https://p.dw.com/p/4LGMY

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın kadın ve kızlara üniversite eğitimini yasaklamasına tepki gösterdi.

Guterres BM'nin New York'ta bulunan genel merkezinde yaptığı açıklamada, karardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, bu şekilde kadın ve kızların hak eşitliğinin ihlal edildiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres
Antonio GuterresFotoğraf: Andrej Ivanov/AFP/Getty Images

Taliban'ın kadın ve kızlara yüksek eğitim engeli getirmesinin ülkenin geleceği açısından da olmsuz sonuçları olacağına işaret eden BM Genel Sekreteri, uluslararası toplum tarafından tanınmayan Afganistan makamlarını bu karardan dönmeye çağırdı. Guterres, Afgan yönetimine yaptığı çağrıda tüm kadın ve kızaların eğitimin tüm aşamalarına eşit koşullarda ulaşımlarının sağlanması talebinde bulundu.

2021'de Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, Salı günü yaptığı açıklama ile ülkedeki kadın ve kızların bundan böyle üniversite eğitimine kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.

Taliban yönetime geldiğinde ılımlı mesajlar vermişti. Ancak ilerleyen süreçte ülkede insan hakları ihlalleri giderek öne çıkıyor.

Özellikle kadınlara yönelik baskılar şiddetini artırıyor.

 

epd/TY,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Taliban ilk idam cezasının infaz edildiğini açıkladı

Taliban ilk idam cezasının infaz edildiğini açıkladı

Taliban, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden bu yana ilk kez idam cezasının infaz edildiğini duyurdu. İdam edilen adam cinayet ve hırsızlıktan hüküm giymişti.
Politika7 Aralık 2022

Taliban yönetimi altında açlık: Afganistan'da insani kriz

Taliban yönetimi altında açlık: Afganistan'da insani kriz

Taliban yönetimindeki Afganistan'da açlık, milyonların ölümüne yol açabilir. Peki, geç kalmadan yardım ulaştırılabilecek mi? Afgan halkı hayatta kalma mücadelesi verirken uluslararası toplum da bu soruya yanıt arıyor.
Politika27 Ocak 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy

Zelenskiy ABD'ye gidiyor

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş

Demirtaş'a "katil" diyen Soylu hakkında işlem yok

Demirtaş'a "katil" diyen Soylu hakkında işlem yok

Hukuk ve Adalet36 dakika önce
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının şifreleri ne?

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının şifreleri ne?

Politika15 saat önce
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP kapatma davasında kritik bir hamle yaptı

Yargıtay Başsavcılığı'nın HDP hamlesi ne anlama geliyor?

Yargıtay Başsavcılığı'nın HDP hamlesi ne anlama geliyor?

Hukuk ve Adalet17 saat önce

Bosna Hersek: Jeopolitik nedenlerle gelen AB adaylığı

Bosna Hersek: Jeopolitik nedenlerle gelen AB adaylığı

Politika19 Aralık 2022
Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı Kanada'nın Montreal kentinde düzenlendi.

Tarihi anlaşma: Dünya'nın yüzde 30'u koruma altına alınacak

Tarihi anlaşma: Dünya'nın yüzde 30'u koruma altına alınacak

Doğa ve Çevre19 Aralık 2022
Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK)

YSK Başkanı: Erdoğan'ın adaylığı konusunda çalışma yaptırdım

YSK Başkanı: Erdoğan'ın adaylığı konusunda çalışma yaptırdım

Politika19 Aralık 2022
Ana sayfaya dön