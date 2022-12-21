BM'den Taliban'a tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın kadın ve kızlara üniversite eğitimini yasaklamasına tepki gösterdi.

Guterres BM'nin New York'ta bulunan genel merkezinde yaptığı açıklamada, karardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, bu şekilde kadın ve kızların hak eşitliğinin ihlal edildiğini belirtti.

Antonio Guterres Fotoğraf: Andrej Ivanov/AFP/Getty Images

Taliban'ın kadın ve kızlara yüksek eğitim engeli getirmesinin ülkenin geleceği açısından da olmsuz sonuçları olacağına işaret eden BM Genel Sekreteri, uluslararası toplum tarafından tanınmayan Afganistan makamlarını bu karardan dönmeye çağırdı. Guterres, Afgan yönetimine yaptığı çağrıda tüm kadın ve kızaların eğitimin tüm aşamalarına eşit koşullarda ulaşımlarının sağlanması talebinde bulundu.

2021'de Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, Salı günü yaptığı açıklama ile ülkedeki kadın ve kızların bundan böyle üniversite eğitimine kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.

Taliban yönetime geldiğinde ılımlı mesajlar vermişti. Ancak ilerleyen süreçte ülkede insan hakları ihlalleri giderek öne çıkıyor.

Özellikle kadınlara yönelik baskılar şiddetini artırıyor.

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