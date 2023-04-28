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Afganistan'da, sokakta bir Taliban savaşçısı ile bir kadın
Fotoğraf: Ebrahim Noroozi/AP/dpa/picture alliance
PolitikaAfganistan

BM'den Taliban'a kadınlara eşit muamele çağrısı

49 dakika önce

BM Güvenlik Konseyi Afganistan'daki Taliban yönetimini kadınlara yönelik tüm kısıtlayıcı tedbirleri süratle geri almaya çağıran ve Afgan kadınların BM için çalışmasını yasaklamasını kınayan bir karar kabul etti.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Taliban yönetimi tarafından ülkedeki kadınlara getirilen tüm kısıtlayıcı tedbirler ile  yasakların  "insan hakları ve insani ilkelere zarar verdiğini" bildirerek, 15 üyenin oy birliği ile Taliban'a "Kadınların ve kız çocuklarının insan hakları ve temel özgürlüklerden yararlanmalarını kısıtlayan uygulama ve politikalardan süratle geri dönmesi" çağrısında bulundu.

Kararda eğitime erişim, istihdam, hareket özgürlüğü ve "kadının kamu hayatına tam, eşit ve anlamlı katılımına" atıf yapıldı.

Konsey tüm devletleri ve kuruluşları "bu politika ve uygulamaların acilen tersine çevrilmesini teşvik için" bütün etkilerini kullanmaya davet etti. BMGK ayrıca, Afganistan'daki  "vahim ekonomik ve insani durumun" altını çizerek, Birleşmiş Milletler'in (BM) organizasyonlarının Afganistan misyonunun "varlığının kritik önemde" olduğunu belirtti.

"Dünya sessiz kalmayacak"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) BM Elçisi Lana Zaki Nuseybe, "Afganistan'daki kadınlar toplumdan silinirken dünya sessiz kalmayacak" şeklinde konuştu.

Rusya BM Elçisi Vasily Nebenziya da kararı onaylamakla beraber karar metnini eleştirerek, "Atılan adımların ve daha iddialı bir yaklaşım ve metnin Batılı arkadaşlarımız tarafından engellenmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradık" dedi.

Nebenziya, Afganistan Merkez Bankası'nın Taliban 2021 yılı Ağustos ayında yönetimi devraldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından dondurulan 7 milyar dolarına atıfla, "Eğer bu kadar ciddiyseniz neden ülkeden çaldığınız varlıkları hiçbir önkoşul olmadan geri vermiyorsunuz" dedi.

ABD Eylül ayında İsviçre'de bu paranın yarısını yönetmek için bir fon kurulduğunu duyurmuştu.

Taliban kadınların BM'de çalışmasını yasakladı

BM 4 Nisan'da Taliban'ın Afgan kadınların ülkedeki BM ofislerinde çalışmasını yasakladığını, geçen Aralık ayında da kadınların yerli ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında çalışmasına yasak getirdiğini duyurmuştu.

Bazı sivil toplum kuruluşları protesto için ülkedeki operasyonlarını durdurdu ancak bu 38 milyon Afganistanlı için durumu daha da zorlaştırıyor. Yardım kuruluşlarına göre Afganistan'da nüfusun yarısı açlıkla mücadele ediyor.

Taliban, Afgan kadınların ülkedeki BM ofislerinde çalışmasını yasaklamadan önce yapılan ve günlerce süren görüşmelerde sağlık yardımı alanında çalışan kadınların kararnameden muaf tutulması sağlanmıştı.

Taliban'ın kararı Batı'da tepkiyle karşılanmış ve BM'nin de ülkedeki faaliyetlerini 5 Mayıs'a kadar gözden geçirme sürecine girmesine neden olmuştu.

Doha'da Afganistan toplantısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres gelecek hafta Doha'da bazı ülkelerin temsilcileriyle bir toplantı düzenleyerek "Afganistan'daki durumun kalıcı bir şekilde ilerlemesi için ortak hedefler doğrultusunda uluslararası angajmanı yeniden canlandırmayı" hedefliyor.

Taliban Ağustos 2021'de iktidara geldikten sonra ülkede yönetim anlayışı İslam'ın katı yorumuna geri döndü. Afgan kadınlarına yönelik olarak  yüksek öğrenim  görmelerinin ve devlet dairelerinde çalışmalarının yasaklanması gibi birçok kısıtlama getirdi. 

Güvenlik Konseyi'nin kararı uluslararası hukuka göre bağlayıcı olmasına rağmen Taliban'ın rotasını değiştirmesi olası görülmüyor.

 

AFP,dpa / SSB,ET

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