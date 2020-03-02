 BM′den Türkiye′ye ″savaş suçu″ uyarısı | DÜNYA | DW | 02.03.2020

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DÜNYA

BM'den Türkiye'ye "savaş suçu" uyarısı

BM raporunda, Ankara'nın destek verdiği Suriyeli milislerin savaş suçu işlediği yönünde kanıtlar bulunduğu belirtilerek bundan Türkiye'nin de sorumlu tutulabileceği uyarısı yapıldı.

Tel Abyad'da Türkiye destekli Suriyeli milisler (Arşiv)

Tel Abyad'da Türkiye destekli Suriyeli milisler (Arşiv)

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi tarafından hazırlanan raporda, Suriye'de savaş suçu işlendiğine dair kanıtlar bulunduğu ifade edildi. Raporda Rus güçleri, Suriye rejimine bağlı birlikler, El Kaide uzantısı olan gruplar ve Türkiye destekli Suriyeli milislerin savaş suçu işlediği iddia edildi.

İnsan Hakları Konseyi tarafından Suriye'deki ihlalleri araştırmak üzere kurulan komisyon, Temmuz 2019 ile 10 Ocak 2020 tarihleri arasını kapsayan raporunu Pazartesi günü açıkladı.

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BM, Suriye'deki Türkiye'nin kontrolündeki grupların yaptığı infazların "savaş suçu" sayılabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca Türkiye'nin operasyonları nedeniyle 190 bin kişinin evlerini terk ettiği açıklandı. (15.10.2019)

Uluslararası Af Örgütü, Türk ordusu ve müttefiki olan milisleri Suriye’nin kuzeydoğusunda savaş suçu işlemekle itham etti. (18.10.2019)

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye’nin Suriye harekatı sırasında savaş suçu olabilecek vakalar gördüklerini söyledi. Jeffrey ABD’nin Türkiye’den konuyla ilgili açıklama istediğini söyledi. (24.10.2019)

ABD Savunma Bakanı Mark Esper Türkiye’nin Suriye’de savaş suçu işlemiş olabileceğine inandığını ve Ankara’nın bundan sorumlu tutulabileceğini söyledi. (23.10.2019)

BM komisyonunun raporunda, Barış Pınarı olarak adlandırılan harekâta destek veren Suriye Milli Ordusu'nun Kürtlere yönelik ağır ihlallerinden Türkiye'nin de cezai olarak sorumlu sayılabileceği ifade edildi.

Rapor, Suriye'nin kuzeyinde yerlerinden edilen Kürt ailelerin ve diğer sivillerin ifadelerine dayanıyor. Raporda, Ankara tarafından desteklenen Suriyeli milisler infazlarda bulunmak, sivillerine evlerine el koymak ve yağmalamakla suçlanıyor.

Raporda ayrıca, 12 Ekim'de şoförü ile birlikte öldürülen Kürt politikacı Hevrin Halef'in Kamışlı yakınlarında öldürülmesine de yer veriliyor. Rapora göre, Suriye Milli Ordusu'nun 123'üncü tugayı mensupları tarafından saçlarından tutularak otomobilinden dışarı çıkarılan Halef yaralandıktan sonra öldürülüyor.

Komisyon, Türk birliklerinin komutası ve kontrolü altında silahlı grupların söz konusu eylemi gerçekleştirmiş olması halinde, ilgili komutanın cezai olarak sorumluluk taşıyacağı konusunda uyarıda bulundu. Bunun yanı sıra böyle bir suçu önlemek üzere gereken tedbirleri almayanların da sorumlu olacağı ifade edildi.

Komisyonun raporunda, siviller ve gazetecilerin bulunduğu bir konvoya aynı gün düzenlenen ve 11 kişinin ölümüne ve 74 kişinin yaralanmasına yol açan hava saldırısına da yer verildi. 

"Suriye ve Rusya savaş suçu işledi"

Komisyon son raporunda Beşar Esad rejimi ve Rusya'nın da Suriye'nin kuzeybatısında savaş suçu işlediğini iddia etti. Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, rejim güçleri ile Rusya'nın şiddeti sonucu İdlib'de aralarında çocukların da bulunduğu sivillerin öldüğünü vurguladı. Bölgede bulunan El Kaide bağlantılı savaşçıların da sivillere uluslararası hukukun öngördüğü korumayı sağlamadığını belirten Pinheiro, bölgede insani bir felaket yaşandığına dikkat çekti.

BM İnsan Hakları Konseyi araştırma komisyonu, Suriye'de 2011 yılında iç savaşın başlamasından kısa bir süre sonra savaş suçlarını ve ihlalleri tespit etmek üzere kuruldu.

AFP,AP,edp / JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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