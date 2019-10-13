 BM′den Türkiye′ye savaş suçu uyarısı | DÜNYA | DW | 15.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

BM'den Türkiye'ye savaş suçu uyarısı

BM, Suriye'deki Türkiye'nin kontrolündeki grupların yaptığı infazların "savaş suçu" sayılabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca Türkiye'nin operasyonları nedeniyle 190 bin kişinin evlerini terk ettiği açıklandı.

default

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nden Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı adı verilen harekâtla ilgili açıklama geldi. Cenevre merkezli ofis, Türkiye'nin destek verdiği gruplar tarafından gerçekleştirilen sivillere yönelik infazların "savaş suçu" olarak sayılabileceğine ve Ankara'nın sorumlu tutulabileceğine dikkat çekti.

YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri hafta sonu en az dokuz sivilin "infaz edildiğini" duyurmuştu. Bu isimler arasında Gelecek Suriye Partisi Genel Sekreteri 35 yaşındaki Hevrin Khalaf da vardı. Khalaf'ın Türkiye'nin destek verdiği Suriyeli muhalifler tarafından aracından kaçırılarak öldürüldüğü iddia ediliyor. 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nde yapılan açıklamada ayrıca Ahrar el Şarkiye adlı gruba mensup kişilerin yargısız infaz gerçekleştirdiğini gösteren 12 Ekim'e ait iki farklı görüntünün incelendiği belirtildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi sözcüsü Rupert Colville, videoda savaşçıların üç Kürt tutsağı yakaladığınin ve infaz ettiğinin görüldüğünü söyledi. Öldürülen kişilerden sadece birinin askeri üniformasının olduğunu vurgulayan Colville, BM'nin görüntüleri doğrulamaya çalıştığını aktardı.

Colville yargısız infazın uluslararası hukukta ciddi bir ihlal olduğuna ve savaş suçu sayılabileceğine dikkat çekti. Colville, bu gruplar üzerinde kontrolü sağlamaması durumunda Türkiye'nin bir ülke olarak bu suçlardan sorumlu sayılabileceğini vurguladı. BM sözcüsü, Ankara'ya derhal iddialar hakkında tarafsız ve şeffaf soruşturma başlatma çağrısı yaptı. Colville videolar sayesinde kolayca kimliği tespit edilebilecek olan bu kişilerin yakalanması çağrısında da bulundu.

İkisi gazeteci dört sivil öldü

Öte yandan BM İnsan Hakları Ofisi Türkiye'nin operasyonucu sonucu Resulayn'da ikisi gazeteci dört sivilin öldüğünü, beş sağlık tesisinin vurulduğunu açıkladı. Türkiye, operasyon sonucu sınırın Türk tarafında biri dokuz aylık bebek olmak üzere 18 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

190 bin kişi kaçtı

Uluslararası Göç Örgütü Türkiye'nin operasyonu sonucu 190 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. UNICEF'e göre harekat nedeniyle evlerini terk edenlerin 70 binini çocuklar oluşturuyor. Öte yandan Dünya Gıda Programı sözcüsü Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında Suriye'nin kuzeyinde 450 bin kişiye gıda yardımı sağlamaya hazır olduklarını açıkladı. Şu ana kadar 83 bin kişinin bu yardımları aldığı belirtiliyor.

Video izle 24:01

Çavuşoğlu:"Yaptırımdan korkacak olsak, harekatı başlatmazdık"

AFP,Reuters/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Berlin: Harekâtın hukuka uygunluğundan şüpheliyiz

Alman hükümeti, askeri harekâtın uluslararası hukuka uygunluğu konusunda şüpheleri olduğunu açıkladı. Hükümet Sözcüsü, Türkiye’nin haklı güvenlik kaygılarını askeri harekât gerekçesi olarak görmediklerini kaydetti. (14.10.2019)  

Mahalli: Suriye’nin geleceğini Ruslar dizayn ediyor

Barış Pınarı Harekâtı sürerken, gazeteci Hüsnü Mahalli Suriye’de yaşanan tüm süreçlerin önceden planlandığını savundu. DW Türkçe’ye konuşan Mahalli, Suriye’nin geleceğini Rusların dizayn ettiğini söyledi. (14.10.2019)  

ABD'nin Menbiç'i Rus askerlerine teslim ettiği iddiası

Amerikan haber dergisi Newsweek'de yer alan habere göre Menbiç kenti ABD güçleri tarafından Rus askerlerine teslim edildi. (15.10.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Çavuşoğlu:"Yaptırımdan korkacak olsak, harekatı başlatmazdık"  

Benzer içerik

Syrien Konflikt Grenze Türkei | Flüchtlinge bei Ras al-Ain

BM: 130 bin kişi bölgeden kaçtı 13.10.2019

Birleşmiş Milletler Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü operasyon nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 130 bine ulaştığını açıkladı.

New York UN Sicherheitsrat Sitzung

BM Güvenlik Konseyi Türkiye gündemiyle toplanıyor 09.10.2019

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği harekat nedeniyle Perşembe günü toplanacağı bildirildi.

Donald Trump PK G7

Trump'tan Türkiye'ye Suriye yaptırımları 14.10.2019

ABD, Suriye'deki operasyonu nedeniyle Türkiye'nin çelik ithalatında gümrük vergisini yeniden yüzde 50'ye çıkarıyor. Ayrıca ABD-Türkiye arasında 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması için yürütülen müzakereler duracak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang

Çin’den Türkiye’ye harekatı durdurma çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye, Suriye’nin kuzeydoğusunda sürdürdüğü askeri operasyonu durdurma ve “doğru yola geri dönme” çağrısı yaptı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  