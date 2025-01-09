BM'den Suriye'ye yardım için 73 milyon dolarlık fon çağrısı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Suriye için 73 milyon dolarlık yardım fonu oluşturulmasını talep etti.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yıllarca süren iç savaşın ardından geçiş sürecine giren Suriye için talep ettiği maddi yardım miktarını artırdı. IOM, geçen ay açıkladığı 30 milyon dolarlık tutarı 73,2 milyon dolara yükselttiğini duyurdu.

Bu fonun önümüzdeki altı aylık süre zarfında Suriye genelinde 1,1 milyon insana yönelik yardımda kullanılması hedefleniyor.

"Bu tarihi anda" Suriye halkına yardım etmek istediklerini belirten IOM Genel Direktörü Amy Pope, "Suriye için daha iyi bir gelecek inşa edilmesine yardımcı olmak amacıyla tüm ortaklarla çalışırken, ülke genelindeki savunmasız topluluklara yardım edebilmek için de insani destek ve toparlanma konusundaki derin tecrübemizi sunacağız" dedi.

IOM, Şam'dan 2020'de çıkmadan önce 20 sene boyunca orada çalışmış olmanın getirdiği tecrübe ve son 10 yılda Suriye'nin kuzeybatısına yardım ulaştırılırken gerçekleştirilen sınır ötesi faaliyetlerin getirdiği güvenle bu ülkede yeniden varlığını tesis etmek istediğini duyurdu.

Fon nasıl kullanılacak?

Talep edilen fonla, "yerinden edilmiş ve geri dönen gruplar dâhil, en büyük risk altındaki ve en savunmasız topluluklara acil yardım sağlanmasının" amaçlandığı açıkladı. Söz konusu fon, temel yardım malzemeleri, nakit para, barınak, korunma desteği, su, sanitasyon, hijyen ve sağlık hizmetleri sağlanmasında kullanılacak.

Savaştan önce yaklaşık 22 milyon insanın yaşadığı Suriye'de, 14 yıl süren çatışmalar sırasında nüfusun yarısı evini terk etmek zorunda kaldı. İç savaş nedeniyle milyonlarca insan ya ülke içinde yer değiştirdi ya da yurt dışına kaçtı.

Birleşmiş Milletler (BM), 2025'in ilk yarısında yaklaşık bir milyon insanın Suriye'ye dönmesini bekliyor.

BM kayıtlarına göre, savaştan dolayı yurt içinde başka bir yere göç etmek zorunda kalan Suriyelilerden yaklaşık 500 bini 2024'te evine döndü.

AFP/CÖ,EC

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