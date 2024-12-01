BM'den Suriye uyarısı: "Bölgesel barış için sonuçları olur"

İsyancıların Halep'in güneyinde ilerleyişi sürerken, Suriye ve Rusya bölgeye hava saldırıları düzenliyor. BM Özel Temsilcisi, çatışmaların "bölgesel barış ve güvenlik için ciddi sonuçları" olacağı uyarısı yaptı.

Suriye'nin kuzeyinde Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ve müttefiki isyancıların Halep'te kontrolü sağladığının bildirilmesinin ardından kentin güneyine doğru ilerleyişi uluslararası düzeyde kaygıyı artırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de barışın sağlanması için gereken çabanın gösterilememesi nedeniyle bölgede şiddetin yeniden tırmandığını kaydetti. Pedersen yaptığı yazılı açıklamada, bugün Suriye'de görülen durumun bölgede siyasi sürecin başlatılması konusunda "kolektif başarısızlığın bir göstergesi" olduğunu vurguladı. Geçmişte gerginliğin tırmanabileceği uyarısında bulunduğunu hatırlatan Pedersen, "Yaklaşık 14 yıldır savaş ve çatışmaların yaşandığı ülkede yaşanan son gelişmeler siviller için ciddi riskler oluşturmakta, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için ciddi sonuçlar barındırmaktadır" ifadelerini kullandı. Norveçli diplomat, Suriye'de savaşan taraflara müzakere masasına oturma çağrısı yaptı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen Fotoğraf: Martial Trezzini/picture alliance/KEYSTONE

Almanya da tarafları uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yaptı. Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sivil halkın ve sivil altyapının korunması gerektiği vurgulanarak, "İlgili BM kararları doğrultusunda siyasi çözümün gerekliliğinin altını çiziyoruz" ifadesi kullanıldı.

"Türkiye'de bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı"

Öte yandan Türkiye de Suriye'deki gelişmelere ilişkin diplomatik temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde de Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Bakan Fidan görüşmede, "Türkiye'nin bölgede istikrarsızlığı artıracak her türlü gelişmeye karşı olduğunu bu çerçevede Suriye'deki gerginliğin azaltılmasından yana" olduğunu söyledi. "Suriye'de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini" ifade eden Bakan Fidan, Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere dönük "terör faaliyetlerine" asla izin vermeyeceğini vurguladı.

Bakan Fidan dün de Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmiş, Dışişleri kaynakları görüşmelerde Suriye'deki durumun ele alındığını belirtmişti.

SOHR: Esad'a bağlı güçler Halep'in kontrolünü kaybetti

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Beşar Esad hükümetine bağlı güçlerin Halep'te kontrolü tamamen kaybettiğini bildirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdül Rahman, "Kürt güçlerin kontrolündeki mahalleler hariç, Heyet Tahrir Şam ve müttefiki cihatçı isyancıların Halep'te kontrolü sağladığını" belirtti. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Rahman, bölgede çatışmaların başladığı 2012 yılından bu yana ilk kez rejime bağlı güçlerin Halep'in kontrolünü kaybettiğini ifade etti.

Suriye ordusunun Pazar günü takviye kuvvet göndererek, HTŞ ve müttefiki isyancıların Hama'nın kuzeyinde daha fazla ilerlemesini engellediği belirtiliyor.

Devlete bağlı haber ajansı Sana'nın aktardığına göre, Esad Pazar günü yaptığı açıklamada isyancılara karşı güçlü bir askeri yanıt verileceğini bildirdi. Esad, ordusunun "terörizmi ezeceğini ve yok edeceğini" belirtti.

Muhalif güçlerin kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösteren, yaygın olarak Beyaz Baretliler adıyla bilinen "Suriye Sivil Savunması" kuruluşunun verdiği bilgilere göre Suriye ordusu dün gece Hama vilayeti ile Halep'in 65 kilometre güneydoğusundaki bölgeye hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda, dört sivilin öldüğü, 54 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Rusya'dan bölgeye hava saldırıları

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de hükümete bağlı takviye birliklerin Hama'nın kuzeyindeki bölgelerde "güçlü bir savunma hattı" oluşturduğunu belirtti.

Suriye ve Rusya güçleri isyancıların ilerleyişini engellemek için bölgeye hava saldırıları düzenliyor Fotoğraf: Rami Alsayed/NurPhoto/Imago

Gözlemevi ile Suriye devlet televizyonu El İkbariye ise bölgede Rusya'nın da hem İdlib'de hem Hama'da hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Gözlemevi, gece boyunca ve Pazar sabahı Rus hava kuvvetlerine ait uçakların bölgede düzenlediği saldırılarda en az bir kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

İran da Esad'a desteğini bildirdi. Pazar günü başkent Şam'da temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye ordusunun "terörist grupları yeniden yeneceğine" emin olduğunu belirtti.

HTŞ ile birlikte müttefiki cihatçı silahlı güçler 27 Kasım Çarşamba günü Suriye hükümetine bağlı birliklere karşı geniş çaplı bir saldırı başlatmıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgilere göre, 2020 yılından bu yana bölgede yaşanan en şiddetli çatışmalarda aralarında 44 sivilin de bulunduğu 320'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te, 2012 yılından 2016'ya kadar Beşar Esad hükümetine bağlı birlikler, aralarında İslamcıların da bulunduğu muhalif gruplar ve IŞİD arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Hükümete bağlı güçler 2016 yılında Rusya'nın havadan verdiği bombardıman desteği ile Halep'te kontrolü yeniden sağlamıştı.

AFP, dpa, AP/JD, AI

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