BM'den Suriye rejimine "toptan başarısızlık" suçlaması

Kahramanmaraş depremleri sonrası Suriye'ye yardımların gecikmesinin nedenlerini araştıran BM'ye bağlı bir araştırma komisyonu, Suriye rejimini, BM'yi ve uluslararası toplumu "toptan başarısızlıkla" suçladı.

BM'ye bağlı bir araştırma komisyonu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Suriye'ye yardımların gecikmesinin nedenlerinin irdelendiği bir rapor yayınladı. Cenevre'de kamuoyuna açıklanan raporda, Suriye rejimi ve BM ülkenin kuzeyini etkileyen depremler sonrası yardım faaliyetlerindeki aksaklıklar nedeniyle sert şekilde eleştirildi.

Komisyonun başkanı Paulo Pinheiro, Esad yönetiminin deprem sonrasında hızlı bir şekilde hayat kurtarmaya dönük yardımların yapılması konusunda "başarısız" olduğunu açıkladı. Pinheiro, "Acıların ortasında pek çok kahramanlık eylemi olmasına rağmen, hükümetin ve BM'nin de dahil olduğu uluslararası toplumun Suriye'ye yardıma en çok ihtiyaç duyulan anda doğrudan hayat kurtarmaya dönük yardımların yapılması konusunda toptan başarısızlığa uğramasının tanığı olduk" dedi.

BM yetkilisi, Suriye'de çatışmanın taraflarının düşmanlıkları bir kenara bırakmayı ve insani yardımların geçişinin sağlanacağı rota üzerinde "uzlaşmayı başaramadığını" söyledi.

BM'ye "ihmal" eleştirisi

Ancak komisyon, BM'ye de ihmal suçlamasında bulundu. Komisyonun üyelerinden Hanny Megally de Reuters'a açıklamasında BM yardımlarındaki gecikmeyi eleştirerek "Acil durumlarda izin almayı beklemek zorunda değilsiniz, bu bizim için bir şoktu" dedi.

Komisyondan yapılan açıklamada, Suriye'de çatışmaların 12 yıl önce başladığı hatırlatılarak Suriyelilerin şimdi "tamamen bağlı kalınan bir ateşkese ihtiyaç duydukları" belirtildi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Suriye rejimi, Türkiye'den yardım konvoylarının geçişine günler sonra izin vermişti. Hem hükümete bağlı güçler hem de isyancı grupların yardımların geçişini engellediği öne sürülmüştü. Suriye'nin kuzeyinde İdlib'in kontrolünü elinde bulunduran El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü, deprem sonrası Şam'dan yardım almayı reddetmişti.

BM Komisyonu'ndan Hanny Megally, insani yardımların kasten engellendiği iddialarının soruşturulacağını söyledi.

BM'nin tahminlerine göre, Suriye'deki deprem bölgesinde yaklaşık beş milyon kişi barınma yardımı ve diğer yardım malzemelerine muhtaç durumda.

Türkiye'de depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bini aşarken, Suriye rejimi Suriye'de yaklaşık 6 bin kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Reuetrs,epd/BÖ,BK