  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Suriye rejimi ve muhalif grupların yardımların geçişini engellediği öne sürülmüştü
Suriye rejimi ve muhalif grupların yardımların geçişini engellediği öne sürülmüştüFotoğraf: MAHMOUD HASSANO/REUTERS
FelaketSuriye

BM'den Suriye rejimine "toptan başarısızlık" suçlaması

1 saat önce

Kahramanmaraş depremleri sonrası Suriye'ye yardımların gecikmesinin nedenlerini araştıran BM'ye bağlı bir araştırma komisyonu, Suriye rejimini, BM'yi ve uluslararası toplumu "toptan başarısızlıkla" suçladı.

https://p.dw.com/p/4OcIT

BM'ye bağlı bir araştırma komisyonu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Suriye'ye yardımların gecikmesinin  nedenlerinin irdelendiği bir rapor yayınladı. Cenevre'de kamuoyuna açıklanan raporda, Suriye rejimi ve BM ülkenin kuzeyini etkileyen depremler sonrası yardım faaliyetlerindeki aksaklıklar nedeniyle sert şekilde eleştirildi.

Komisyonun başkanı Paulo Pinheiro, Esad yönetiminin deprem sonrasında hızlı bir şekilde hayat kurtarmaya dönük yardımların yapılması konusunda "başarısız" olduğunu açıkladı. Pinheiro, "Acıların ortasında pek çok kahramanlık eylemi olmasına rağmen, hükümetin ve BM'nin de dahil olduğu uluslararası toplumun Suriye'ye yardıma en çok ihtiyaç duyulan anda doğrudan hayat kurtarmaya dönük yardımların yapılması konusunda toptan başarısızlığa uğramasının tanığı olduk" dedi.

BM yetkilisi, Suriye'de çatışmanın taraflarının düşmanlıkları bir kenara bırakmayı ve insani yardımların geçişinin sağlanacağı rota üzerinde "uzlaşmayı başaramadığını" söyledi.

BM'ye "ihmal" eleştirisi

Ancak komisyon, BM'ye de ihmal suçlamasında bulundu. Komisyonun üyelerinden Hanny Megally de Reuters'a açıklamasında BM yardımlarındaki gecikmeyi eleştirerek "Acil durumlarda izin almayı beklemek zorunda değilsiniz, bu bizim için bir şoktu" dedi.

Komisyondan yapılan açıklamada, Suriye'de çatışmaların 12 yıl önce başladığı hatırlatılarak Suriyelilerin şimdi "tamamen bağlı kalınan bir ateşkese ihtiyaç duydukları" belirtildi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Suriye rejimi, Türkiye'den yardım konvoylarının geçişine günler sonra izin vermişti. Hem hükümete bağlı güçler hem de isyancı grupların yardımların geçişini engellediği öne sürülmüştü. Suriye'nin kuzeyinde İdlib'in kontrolünü elinde bulunduran El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü, deprem sonrası Şam'dan yardım almayı reddetmişti.

BM Komisyonu'ndan Hanny Megally, insani yardımların kasten engellendiği iddialarının soruşturulacağını söyledi.

BM'nin tahminlerine göre, Suriye'deki deprem bölgesinde yaklaşık beş milyon kişi barınma yardımı ve diğer yardım malzemelerine muhtaç durumda.

Türkiye'de depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bini aşarken, Suriye rejimi Suriye'de yaklaşık 6 bin kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Reuetrs,epd/BÖ,BK

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Seçime doğru: Ankara'da ittifak denklemleri

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

TBMM Genel Kurulu

AKP'li vekiller: 6284'de geri adım atılmayacak

AKP'li vekiller: 6284'de geri adım atılmayacak

Politika5 saat önce
Bir asker, bir tankın üzerinde

Türkiye'nin küresel silah ihracatındaki payı arttı

Türkiye'nin küresel silah ihracatındaki payı arttı

Politika11 saat önce
Almanya'nın kuzeydoğusunda yaşayan Sorbların "Kuş Düğünü" adını verdikleri bir eğlencesinde kostüm giymiş çocuklar

Almanya'nın bilinmeyen koruma altındaki dilleri

Almanya'nın bilinmeyen koruma altındaki dilleri

Politika12 Mart 2023
Ukraine-Krieg Patronenhülsen in Cherson

Ukrayna savaşı doğayı tahrip ediyor

Ukrayna savaşı doğayı tahrip ediyor

Doğa ve Çevre12 Mart 2023
Georg Büchner Ödüllü yazar Emine Sevgi Özdamar

Özdamar: Milliyetçilik faşizme götürüyor

Özdamar: Milliyetçilik faşizme götürüyor

Edebiyat11 Mart 2023
Almanya'nın Chemnitz kentinde yüksek öğrenim gören bir Çinli öğrenci - (08.06.2004)

Çin Almanya'daki öğrencilerini itaate nasıl zorluyor?

Çin Almanya'daki öğrencilerini itaate nasıl zorluyor?

Eğitim11 Mart 2023
Ana sayfaya dön