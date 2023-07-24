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Gıda güvenliğiSuriye

BM'den Suriye eleştirisi: Yardım sözleri tutulmuyor

2 saat önce

BM, Suriye için taahhüt edilen yardımların ödenmediğini, bu yıl için öngörülen insani yardımların sadece sekizde birinin finanse edildiğini bildirdi. Kaynak eksikliği nedeniyle 2,5 milyon kişiye gıda yardımı durduruldu.

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Suriye'nin kuzeybatısında, depremzedeler için kurulan bir çadırkent - (19.02.2023)
Kahramanmaraş merkezli depremler Suriye'dekı insani durumu daha da güçleştirdiFotoğraf: Bakr Alkasem/AFP/Getty Images

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), uluslararası toplumdan Suriye için gelen yardım taahhütlerine rağmen ülkede nüfusun yarısının gıda güvenliğine sahip olmadığını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan OCHA Koordinasyon Birimi Direktörü Ramesh Rajasingham, bu durumun bağışçı ülkelerin ödemeleri geciktirmesinden kaynaklandığını belirterek bu yıl için öngörülen insani yardımın sekizde birinden az bir bölümünün finanse edilmiş olduğunu vurguladı.

Brüksel'de Haziran ayında düzenlenen uluslararası yardım konferansında 5,6 milyar euroluk yardım taahhüdünde bulunulmuştu. Bu konferansa işaret eden Rajasingham, "Bu buluşmadan bir ay sonra, ilan edilmiş cömert yardımların hızlı bir şekilde ödemeye dönüştürülmesi çok büyük önem taşımakta" dedi.

Cilvegözü sınır kapısında, Suriye'ye yardım taşıyan park halindeki tırlar
Cilvegözü sınır kapısında, Suriye'ye yardım taşıyan park halindeki tırlarFotoğraf: Ghaith Alsayed/AP

2,5 milyon kişiye gıda yardımları durduruldu

Finansman eksikliklerinin sonuçları konusunda "son derece endişeli" olduğunu belirten BM yetkilisi, Suriye'de şu an yaklaşık 12 milyon kişinin gıda güvenliğinin bulunmadığını, 2,9 milyon kişinin de açlık tehdidi altında olduğunu kaydetti.

Kaynak eksikliği nedeniyle bu ay 2,5 milyon kişiye gıda yardımlarının durdurulduğunu, yardım alanlara verilen standart miktarın yarı yarıya azaltıldığını belirten Rajasingham, ayrıca geçim desteği verilememesi, temel hizmetlerin sağlanamaması ve okulu bırakanların sayısının artması gibi sorunların da ciddi sonuçları olacağı uyarısı yaptı.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı da kısa süre önce yaptığı açıklamada, gıda yardımına muhtaç durumdaki kadın ve çocukların sayısının 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 18'lik artışla 6 milyona yaklaştığını belirterek "Suriye'nin geleceği tehlikede" uyarısında bulunmuştu.

 

KNA,DW / BK,ET

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