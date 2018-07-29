 BM′den Suriye anayasası için Eylül planı | DÜNYA | DW | 31.07.2018

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DÜNYA

BM'den Suriye anayasası için Eylül planı

BM, Suriye'nin yeni anayasasını hazırlaması planlanan komitenin oluşturulması konusunda Eylül ayında Türkiye, Rusya ve İran'dan heyetleri Cenevre'de ağırlamayı planlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'nin yeni anayasasını hazırlayacak komitenin oluşturulması sürecinin tamamlanması için Türkiye, Rusya ve İran'dan heyetlerle Eylül ayında Cenevre'de bir toplantı gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde yürütülen Astana sürecinin Soçi'de Pazartesi gününden bu yana sürdürülen toplantılarına katılan de Mistura'nın Cenevre'deki basın ofisinden yapılan açıklamada, "Özel Temsilci, anayasa komitesine nihai şeklinin verilmesine başlanması için üç ülkeyle Eylül ayının ilk günlerinde Cenevre'de resmi istişareler gerçekleştirmeyi bekliyor" denildi.

Aday listeleri de Mistura'da

Rusya'nın Soçi kentindeki görüşmelere katılan Esad rejimi ve muhaliflerin komite için önerdiği adayların listelerini alan de Mistura, toplantılar kapsamında ayrıca Türk, İranlı ve Rus heyetlerle bir araya gelmişti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, BM temsilcisi de Mistura gazetecilere yaptığı açıklamada, "Garantör ülkelere rejim, muhalefet ve sivil toplumdan oluşacak anayasa komitesinin üyelerinin belirlenmesi için prosedürleri sunduğunu" söylemişti.

De Mistura, Soçi'de Ocak ayında düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi'nde, Suriye'nin yeni anayasasını yazması planlanan bir komite kurma görevini üstlenmişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Nisan ayında Ankara'da İranlı ve Rus mevkidaşlarıyla bir üçlü zirve gerçekleştirmişti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Nisan ayında Ankara'da İranlı ve Rus mevkidaşlarıyla bir üçlü zirve gerçekleştirmişti

De Mistura geçen hafta BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında söz konusu komitenin Eylül ayının sonundaki Genel Kurul toplantılarından önce kurulmasını hedeflediğini söylemişti.

Suriye'de yedi yılı aşkın süredir devam eden ve 350 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan iç savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar çerçevesinde 2017 yılında başlatılan Astana sürecine Türkiye, Rusya ve İran garantörlük ediyor. Görüşmelere Suriye hükümeti ve muhaliflerin temsilcileri de katılıyor. Garantör ülkelerin liderleri ayrıca üçlü zirveler gerçekleştirerek Suriye konusuna çözüm arıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bu doğrultuda düzenledikleri üçlü zirvelerin bir sonraki ayağının Tahran olacağını açıklamıştı. Erdoğan, Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla daha önce Soçi ve Ankara'da görüşmüştü.

DW,rtr,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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