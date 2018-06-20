 BM′den mültecileri dışlama politikasına tepki | DÜNYA | DW | 10.09.2018

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DÜNYA

BM'den mültecileri dışlama politikasına tepki

BM İnsan Hakları Konseyi'nin yeni başkanı Michelle Bachelet, ülkelere mültecileri dışlamama çağrısı yaptı. Bachelet, mültecileri ölüm tehlikesiyle karşılaştıran uygulamalardan vazgeçilmesini istedi.

Michelle Bachelet

Michelle Bachelet

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, birçok ülkenin mültecilere karşı kapılarını kapatmasını eleştirdi. Bachelet, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi'nde yüksek komiser olarak yaptığı ilk konuşmada, "duvarlar örüp mültecileri günah keçisi yapmakla hiçbir soruna çözüm bulunamayacağını belirterek bu uygulamaların daha fazla düşmanlığa, acıya ve kaosa yol açacağını" söyledi.

Göç politikasına "paniğin" yön vermemesi gerektiğini belirten 66 yaşındaki eski Şili Devlet Başkanı Bachelet, göçmenleri ölümcül riske girmek zorunda bırakmak yerine onların güvenli ve yasal yollardan hareket etmelerinin sağlanmasını istedi.

BM'deki görevine bu ay başlayan Bachelet insan haklarına uymanın her devletin çıkarına olduğunu ve insan haklarının yaraları sarıp direnci artıran etkili bir deva olduğunu belirtti. Asıl mesleği çocuk doktorluğu olan Bachelet, ayrımcılığa ve baskıya maruz kalan bütün insanlar için çalışacağını söyledi.

Bachelet deneyimlerini anlattı

Hayatı boyunca nefrete karşı ve herkese hak eşitliği tanınıp saygı gösterilmesi için mücadele ettiğini vurgulayan Bachelet, Şili'deki Pinochet rejimi sırasında tutuklandığını ve yurt dışına kaçtığını da anlattı. Tutukluluğu sırasında işkence gören Bachelet, ülkesinin "tiranlığın acısıyla ve terörüyle tanıştığını" söyledi.

Bachelet, 2006 – 2010 ve 2014 – 2018 yılları arasında Şili Devlet Başkanlığı görevinde bulunmuş ve BM Kadın Örgütü'nün de başkanlığını yapmıştı. Bachelet, ikinci dönem için adaylığını koymayan Zeyd Raad el-Hüseyin'in yerine Yüksek Komiserlik görevine seçilmişti.

DW, epd/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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