 BM′den Libya′daki sığınmacılar için çağrı | DÜNYA | DW | 12.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

BM'den Libya'daki sığınmacılar için çağrı

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Göç Örgütü, Libya'daki sığınmacıların olumsuz yaşam koşullarına dikkat çekerek, Avrupa ülkelerinin Akdeniz'deki kurtarma operasyonlarını tekrar başlatmasını talep etti.

Libyen Tripolis Flüchtlinge (picture-alliance/AP Photo/M.B. Khalifa)

Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Avrupa'ya göçün ana rotalarından biri olan Libya'daki sığınmacı krizinin çözülmesi için "yeni bir yaklaşımın" benimsenmesi çağrısında bulundu.

BM'nin Mülteci Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Uluslararası Göç Örgütü Başkanı Antonio Vitorino tarafından yapılan ortak açıklamada Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Akdeniz'de yürütülen kurtarma operasyonlarının tekrar başlatılması istendi. 

Açıklamada, sığınmacıları kurtarmak için sivil toplum kuruluşları tarafından görevlendirilen gemilerin karşı karşıya kaldığı zorluklara da dikkat çekilirken, bu gemilerin cezalandırılmaması çağrısı yapıldı. 

İtalyan makamları, geçtiğimiz Haziran ayı sonunda Lampedusa adası yakınlarında, Alman yardım kuruluşu Sea Watch'a ait bir gemiyi alıkoymuş, kurtardığı sığınmacılarla Lampedusa limanına yanaşan geminin kaptanı Carola Rackete'yi de gözaltına almıştı. Serbest bırakılan Rackete, insan kaçakçılarına yardım etmek ve resmi makamlara karşı gelmekle suçlanıyor.

Libya'daki sığınmacı kampları

BM ve IOM, Libya'daki gözaltı kamplarında tutulan 5 bin 600 sığınmacının serbest bırakılmasını da talep ederken, ayrıca bu sığınmacıların güvenliklerinin de garanti edilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada sığınmacıların başka ülkelere tahliye edilerek, yerleşmelerinin sağlanmasının gerekli olduğunun altı çizildi.

Trablus'un doğusundaki Tajoura mülteci gözaltı merkezinin hedef alındığı 3 Haziran'daki hava saldırısında 50'den fazla sığınmacı hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Libya'da şu an 50 bin mülteci ve sığınmacı yaşıyor, ülkedeki göçmen sayısı ise yaklaşık 800 bin.

AFP,rtr/ÖA,ET

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

1,5 milyon sığınmacıya yer aranıyor

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, bir milyon 440 binden fazla insan için yeni yer arayışında. Kendileri için yeni yer aranan sığınmacıların 420 bininin Türkiye’de olduğu belirtiliyor. (01.07.2019)  

Suriyeliler için yedi milyar dolar yardım taahhüdü

Suriyeli mülteciler için toplanan uluslararası bağışçılar yedi milyar dolar toplanması taahhüdünde bulundu. Ancak BM bu taahüdün gerekli miktarın biraz gerisinde olduğunu açıkladı. (14.03.2019)  

BM: Dünyadaki mülteci çocukların yarısı okula gidemiyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) verilerine göre, dünya çapında toplam dört milyon mülteci çocuk okul eğitimi alamıyor. (29.08.2018)  

Benzer içerik

Italien Bootsflüchtlinge Rettung

Akdeniz'de şişme bot battı: 80 sığınmacı kayıp 04.07.2019

Libya'dan İtalya'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıları taşıyan bir şişme bot Tunus açıklarında battı. Bottaki 80'den fazla kişi kayıp. Kurtarılan dört kişiden biri ise hastanede hayatını kaybetti.

Symbolbild UN-Sicherheitsrat fordert in Iran-Krise Zurückhaltung

BM Güvenlik Konseyi'nden Libya'daki saldırıya kınama 05.07.2019

BM Güvenlik Konseyi, Libya'da sığınmacı merkezine düzenlenen hava saldırısını kınayarak savaşan taraflara ateşkes çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda üç ayda bin kişinin öldüğünü açıkladı.

Libyen Tripolis nach dem Luftangriff auf das Tajoura Detention Center

BM ve AB’den Libya saldırısına soruşturma talebi 03.07.2019

BM ve AB, Libya'da bir sığınmacı kampına düzenlenen, 44 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısı ile ilgili bağımsız soruşturma talebinde bulundu. BM, saldırının savaş suçu teşkil edebileceğini açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

Suudi Arabistan'da Türkiye'ye boykot çağrısı

Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetini aydınlatma çabası Suudi Arabistan'da tepki topluyor. Suudi basınında Türkiye'ye turizm boykotu yapılması çağrısı yapılıyor. Veriler turist sayısında yüzde 30 düşüş olduğunu gösteriyor.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  