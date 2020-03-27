 BM’den Libya’da koronavirüs salgını uyarısı | DÜNYA | DW | 27.03.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

BM’den Libya’da koronavirüs salgını uyarısı

Birleşmiş Milletler, iç savaş yorgunu Libya’nın koronavirüs salgınını kaldıramayacağı uyarısında bulundu. Ülkede şu ana kadar bir koronavirüs vakasına rastlandı.

Libya'da Hafter'in ordusunda bir asker

Libya'da Hafter'in ordusunda bir asker

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tür koronavirüs salgınının iç savaşın yıkıma uğrattığı Libya'da yayılması tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

BM'nin insani yardım koordinasyon bürosunun sözcüsü Jens Laerke, Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin halihazırda üzerinde ağır yük bulunan sağlık sisteminin COVID-19 salgınıyla başa çıkabilecek durumda olmadığını söyledi.

BM'nin küresel salgına karşı hazırlık sürecinde Libya hükümetini desteklediğini kaydeden Laerke, BM'nin ayrıca ilan edilen insani ateşkese rağmen Trablus ve çevresinde sürmesi muhtemel şiddete karşı tetikte olduğunu ifade etti.

Libya'da halihazırda teyit edilmiş bir COVID-19 vakası bulunuyor. Libya hastalıkla mücadele merkezinin aktardığı bilgiye göre, sözkonusu hasta şu anda Trablus merkez hastanesinde karantina altında tutuluyor.

Libya'da BM ve Türkiye'nin de tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti meşru iktidarın kendisi olduğunu öne sürerken, ülkenin güneyi ve doğusu Rusya'nın da desteklediği General Halife Hafter'in kontrolünde bulunuyor.

epd/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya COVID-19’a karşı ne kadar bağışıklık kazanıldığını test edecek

Almanya’da bilim insanları yeni koronavirüse karşı kaç kişinin bağışıklık kazandığını tespit etmek için geniş çaplı test yapmaya hazırlanıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre ülkede hayat normale dönebilir. (27.03.2020)  

ABD'deki vaka sayısı Çin'i geçti

Amerikalı uzmanlar, ABD'nin koronavirüs salgınından diğer ülkelere oranla daha fazla etkileneceğini tahmin ediyor. Ülkedeki vaka sayısı Çin ve İtalya'yı geçti. (27.03.2020)  

Benzer içerik

Covid-19 Testing Coronavirus Berlin Deutschland

Almanya COVID-19’a karşı ne kadar bağışıklık kazanıldığını test edecek 27.03.2020

Almanya’da bilim insanları yeni koronavirüse karşı kaç kişinin bağışıklık kazandığını tespit etmek için geniş çaplı test yapmaya hazırlanıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre ülkede hayat normale dönebilir.

Coronavirus Frankreich Mülhausen medizinisches Personal transportiert Patienten

Almanya, İtalya ve Fransa’dan COVID-19 hastası kabul ediyor 26.03.2020

Almanya’da, İtalya ve Fransa’dan durumu ağır hastaları tedavi için kabul eden eyaletlerin sayısı artıyor. Ancak kriz patlak verdiğinde maske ihracatına kısıtlama getiren AB üyeleri, bencillik suçlamasıyla karşı karşıya.

Syrischer Verfassungsausschuss tritt erstmals zusammen | Geir Pedersen

BM’den koronavirüs nedeniyle Suriye genelinde ateşkes çağrısı 24.03.2020

BM Suriye Özel Temsilcisi, savaşın taraflarını koronavirüs tehdidi nedeniyle ülkenin tamamında ateşkes ilan etmeye çağırdı. Pedersen, İdlib’te ateşkesin her an bitip şiddetin patlak verebileceği uyarısında bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İtalya'da tedavi gören hastalar

Koronavirüs: Ülkelerde ölüm oranları neden bu kadar farklı?

Yeni koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığından hayatını kaybedenlerin oranı ülkeden ülkeye büyük farklar gösteriyor. Peki, bunun başlıca nedenleri neler?  

FOTO-GALERİ

Türkei Ayvacik Küste zu Griechenland (DW/K. Kızıl)

Sığınmacılar gitti sahilde eşyaları kaldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacılardan arta kalanlar...  