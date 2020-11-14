 BM′den ″Libya′da ciddi kriz″ uyarısı | DÜNYA | DW | 02.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

BM'den "Libya'da ciddi kriz" uyarısı

BM, Libya'da halen 20 bin yabancı savaşçı bulunduğunu bildirerek Ekim'de imzalanan ateşkes uyarınca yabancı savaşçılara ülkeyi terk etmeleri için üç ay mühlet verildiğini hatırlattı.

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams

BM Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya'da halen 20 bin yabancı savaşçı ve paralı asker bulunduğunu belirterek ülkeye silah akışının devam etmesi nedeniyle "ciddi bir kriz" ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısı yaptı.

Libya'da iç savaş sonrası siyasi geçiş dönemine zemin hazırlamak üzere oluşturulan Libya Siyasal Diyalog Forumu'nun video-konferansında konuşan Williams, ülkedeki yabancı güçlerin ve silah sevkiyatının Libya'nın egemenliğinin ve BM silah ambargosunun "şoke edici" bir ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

Williams ismini vermediği bazı yabancı hükümetlerin tamamen dokunulmazlık hissi içinde davrandığı eleştirisinde bulunarak bu ülkeleri yabancı savaşçılar ve silah sevkiyatı yoluyla Libya krizini daha da derinleştirmekle suçladı.

75 üyeli forum çerçevesinde, Libya'da savaşan tarafların ülkeyi 2021 Aralık ayında cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine götürecek geçici hükümeti oluşturması hedefleniyor.

Ocak ayında Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansta Libya iç savaşıyla bağlantılı ülkeler BM silah ambargosuna riayet etmeyi taahhüt etmiş, ancak çeşitli BM yetkilileri konferansın ardından da yurt dışından silah sevkiyatında bir değişme olmadığı eleştirisini her fırsatta dile getirmişti.

Libya Siyasal Diyalog Forumu'nun Kasım ayındaki toplantısı Tunus'ta yapılmıştı

Libya Siyasal Diyalog Forumu'nun Kasım ayındaki toplantısı Tunus'ta yapılmıştı

Libya Diyalog Forumu çerçevesinde Ekim ayında imzalanan ateşkes mutabakatında yabancı savaşçı ve paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi için üç aylık mühlet öngörülmüştü. Ülkede Rusya, Suriye, Sudan ve Çad gibi ülkelerden binlerce yabancı savaşçının bulunduğu tahmin ediliyor.

BM temsilcisi Williams ayrıca ülkede yolsuzluk ve kötü yönetim nedeniyle beliren elektrik sıkıntısı konusunda da uyarıda bulunarak mevcut 27 enerji santralından sadece 13'ünün işler durumda olduğunu söyledi. Williams, ülkenin elektrik altyapısı için acilen bir milyar dolarlık yatırıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Stephanie Williams,  Libya'da 6,8 milyonu aşkın nüfustan 1,3 milyon kişinin Ocak ayında insani yardıma ihtiyaç duyacağını tahmin ettiklerini de sözlerine ekledi.

AP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Libya'daki sürece müdahale edenlere yaptırım tehdidi

Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya ortak bir açıklama yaparak Libya'daki barış sürecini engellemeye çalışan tarafları yaptırım uygulamakla tehdit etti.  

Tunus'taki Libya görüşmelerinde uzlaşma

Libya’da istikrarın yeniden sağlanması için Tunus’ta yapılan görüşmelerde 18 ay içinde seçimlerin yapılması konusunda mutabakata varıldı.  

Libya'da seçim tarihi konusunda uzlaşma sağlandı

Libya'da istikrarın sağlanması için Tunus'taki siyasi müzakereler sürerken, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılacağı açıklandı.  

Benzer içerik

Tunis | UN-Generalsekretärin für politische Angelegenheiten in Libyen Stephanie Williams

Libya'da seçim tarihi konusunda uzlaşma sağlandı 14.11.2020

Libya'da istikrarın sağlanması için Tunus'taki siyasi müzakereler sürerken, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılacağı açıklandı.

Italien Rom | Operation IRINI | FGS Hamburg

AB'li uzmanlar İrini'nin genişletilmesini istiyor 26.11.2020

Libya açıklarında Türk gemisinin aranmasıyla başlayan gerilim İrini misyonunu gündeme getirirken, DW'nin konuştuğu uzmanlar Libya'daki gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda misyonun genişletilmesi gerektiği görüşünde.

Deutschland Berlin | CDU-Chefin | Annegret Kramp-Karrenbauer

Almanya Savunma Bakanı: Alman askerleri doğru hareket etti 24.11.2020

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Doğu Akdeniz'de Türkiye bandıralı bir geminin Alman firkateyni tarafından durdurulmasına dair açıklama yaptı. Bakan, Alman askerlerinin "doğru hareket ettiğini" söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Çavuşoğlu ile Pompeo 2018'de Washington'da.

NATO'da Türkiye ile ABD arasında ağız dalaşı

NATO toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Çavuşoğlu'nun karşılıklı suçlamalarda bulunmasıyla tartışma çıktığı, başka müttefiklerin de Türkiye'ye karşı tavır aldığı bildirildi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  