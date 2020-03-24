 BM’den koronavirüs nedeniyle Suriye genelinde ateşkes çağrısı | DÜNYA | DW | 24.03.2020

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DÜNYA

BM’den koronavirüs nedeniyle Suriye genelinde ateşkes çağrısı

BM Suriye Özel Temsilcisi, savaşın taraflarını koronavirüs tehdidi nedeniyle ülkenin tamamında ateşkes ilan etmeye çağırdı. Pedersen, İdlib’te ateşkesin her an bitip şiddetin patlak verebileceği uyarısında bulundu.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, yeni tür koronavirüs salgınıyla daha etkin mücadele edilebilmesi için Suriye'nin tamamında ateşkes çağrısında bulundu.

Salı günü Cenevre'de açıklamalarda bulunan Pedersen, Covid-19 hastalığının bölgedeki insanların tamamını tehdit ettiğini söyledi. Pedersen, Suriye savaşı süresince hastane ve tıbbi merkezlerin yok edildiğini ve ülkede tıbbi malzeme ve kalifiye eleman eksikliği olduğunu belirtti. Temsilci, özellikle iltica eden, yerinden edilen, tutuklu olan ve kaçırılan kimselerin tehlikeli koşullar altında yaşadığını kaydetti.

Pedersen, üç haftadır Türkiye ile Rusya arasında varılan ateşkesin mevcut olduğu İdlib'te her an şiddetin yeniden patlak verebileceği uyarısında bulundu.

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Savaşın yıktığı Suriye'de koronavirüse karşı nasıl bir savaş var?

Koronavirüsün özellikle Suriye'nin özellikle muhaliflerin kontrolü altında bulunan bölgelerinde patlak verdiği takdirde vahim sonuçlar doğurmasından endişe ediliyor. Bu bölgeler ciddi bir biçimde insani yardıma muhtaç. Bölgedeki insanların gıda, barınak ve ısı malzemesinin yanı sıra tıbbi yardıma ihtiyacı olduğu belirtiliyor. BM verilerine göre, Aralık ayı başından bu yana yaklaşık bir milyon kişi Suriye'nin kuzeybatısında savaş ve bombardımandan kaçmış bulunuyor.

Suriye Pazartesi günü, ülkede ilk kez bir koronavirüs vakasının kayıt altına alındığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın aktardığı verilere göre, sözkonusu kişi Şam'ın kontrolü altında bulunan bölgelerden birinde yaşıyor.

Suriye'de hükümet, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan etti. Çarşamba günü yürürlüğe girecek yasak, saat 18 ila 6 arasında geçerli olacak.

dpa/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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