BM'den Kaşıkçı için Suudi Arabistan'a çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasına uluslararası uzmanların da dâhil edilmesi çağrısında bulundu. Bachelet ayrıca Suudi yetkilileri Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu "daha fazla geciktirmeden ve kaçamak cevap vermeden" açıklamaya çağırdı.

Bacheket tarafından yapılan açıklamada "Soruşturmanın her türlü siyasi mülahazanın dışında, özgürce yürütülebilmesi için, delil ve tanıklara tam erişimi olan uluslararası uzmanların dâhil edilmesi arzulanmaktadır" denildi.

"Kaşıkçı cinayetinin şüphelilerini soruşturmak ve kovuşturmak üzere Türkiye ve Suudi yetkililerin atmış olduğu adımları memnuniyetle karşıladığını" ifade eden Bachelet, olayın bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulmasının önemine vurgu yaptı.

Suudi yetkililerin olaya müdahil olduğu yönündeki bilgilere ve vakanın Suudi Arabistan konsolosluğunda gerçekleşmiş olduğuna dikkan çeken Bachelet, "hükümet muhalifi bir gazetecinin göz önünde şoke edici bir şekilde" öldürüldüğü cinayetin sorumlularının bulunması için "çıtanın yüksek tutulması gerektiğini" belirtti.

Açıklamada ayrıca "ciddi bir insan hakları ihlali olan işkence, yargısız infaz ve gözaltında kaybetmenin olayda gerçekleşip gerçekleşmediğinin de araştırılması ve bu suça iştirak eden herkesin resmi konumuna bakılmaksızın ortaya çıkarılması gerektiği" belirtildi.

En son 2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğuna girerken görülen Kaşıkçı'nın bu binada öldürüldüğü Riyad yönetimi tarafından kabul edildi. Ancak Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu hâlâ bilinmiyor.

Suudi savcı incelemelerde bulundu

Kaşıkçı soruşturması kapsamında İstanbul’da bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el Muceb Salı günü de çalışmalarına devam etti. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, El Muceb İstanbul Çağlayan Adliyesi'ni ziyaret ederek İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'la görüştü. Görüşme sonrası Suudi Arabistan konsolosluğuna geçen savcı burada bir saat kadar kaldı.

Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hâlâ bulunamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'yı öldürme emrinin kim tarafından verildiğinin soruşturulması gerektiğini ifade ederken Suudi Başsavcı'ya seslenerek "belirli insanların soruşturmanın dışında bırakılmaması" yönünde çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı ayrıca, savcı Fidan ve El Muceb arasında gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin de açıklamada bulundu. Erdoğan, İstanbul Başsavcılığının Suudi Arabistan'da gözaltında tutulan 18 şüphelinin Türkiye'ye iade talebini yinelediğini aktardı.

DW,AFP,AP/MY,CÖ

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