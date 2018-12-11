BM'den Kaşıkçı için "güvenilir" soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili "güvenilir" bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Pazar günü Katar'ın başkenti Doha'da konuşan Guterres,"Güvenilir bir soruşturma yürütülmesi ve suçluların cezalandırılması muhakkak ki çok önemlidir" dedi. Guterres, olayla ilgili medyada yer alanların dışında bir bilgisi olmadığını söyledi.

BM İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet daha önce yaptığı açıklamada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili uluslararası soruşturma yapılması gerektiğini söylemişti. Bachelet, uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip kurulmasını istemişti.

Washington Post yazarı olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı son olarak 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü. Uzun süre Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddialarını reddeden Riyad yönetimi, Türkiye'nin kamuoyuyla paylaştığı delillerin ardından cinayeti kabul etmek zorunda kalmıştı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu geçen Salı günü yaptığı açıklamada "Türkiye'nin bu işin peşini bırakmayacağını" söylemişti. Çavuşoğlu, cinayetle ilgili BM'ye yönelik uluslararası soruşturma taleplerinin yoğun olduğunu da belirtmişti.

Cinayet emrini Veliaht Prens'in verdiği iddia ediliyor

5 kişinin idamı isteniyor

Türkiye, Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, Suudi Arabistan'ın eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmet el Asiri ve Veliah Prens Muhammed bin Selman'ın eski danışmanı Saud el Kahtani hakkında yakalama kararı çıkarmış, ancak Riyad bu kişileri Ankara'ya iade etmeyi reddetmişti. Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5'i idam talebiyle toplam 11 kişi yargılanıyor.

Washington Post gazetesi, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Veliah Prens Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddiasında bulunmuştu. Suudi yönetimi cinayetin bu iddiayı reddediyor.

Kaşıkçı cinayeti sonrası Riyad yönetimine yeterince sert bir tavır almamakla eleştirilen ABD'de Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçtiğimiz günlerde olayla ilgili olarak "Suudiler zaten bedelini ödedi" yorumunda bulunmuştu.

AFP/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe