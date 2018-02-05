 BM′den Kıbrıs konusunda yeni adım | DÜNYA | DW | 23.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

BM'den Kıbrıs konusunda yeni adım

Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs temsilcisi Jane Holl Lute, adada kalıcı çözüm için bugün iki tarafın liderleriyle görüşüyor. Lute, hazırladığı raporu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e sunacak.

Jane Holl Lute

BM Kıbrıs temsilcisi Jane Holl Lute bugün Kıbrıslı liderlerle görüşüyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs temsilcisi Jane Holl Lute, adadaki kalıcı barış görüşmelerini canlandırmak için bugün Türk ve Rum liderlerle görüşüyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski İç Güvenlik Bakan Yarcımcısı olan ve sabah saatlerinde Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelen Lute, üç saatlik görüşmenin ardından başkent Lefkoşa'da BM kontrolündeki Yeşil Hat'ı geçerek Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile buluştu. Görüşmelerin ardından basına herhangi bir açıklama yapılmadı.

Önerdiğimiz linkler

Kıbrıslı liderler çarşamba günü "ya tamam ya devam" niteliğinde görülen bir müzakere turu için İsviçre'de tekrar masaya oturdu. Türk tarafı, kritik görüşmelerden sonuç alınacağına dair umudunu koruyor. (27.06.2017)

İsviçre'de süren Kıbrıs görüşmelerinde Türkiye‘nin Ada'dan askerinin bir kısmını çekmeye hazır olduğu belirtildi. (30.06.2017)

Avrupa Parlamentosu (AP) Türk vatandaşlarının AB vizesinden muaf tutulmasını Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıması koşuluna bağladı. (04.07.2018)

Lefkoşa'daki üçlü zirvede bir araya gelen İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs liderleri, aralarındaki bölgesel işbirliğini geliştirecekleri mesajı verdi. Üçlü zirvenin gündeminde EastMed doğalgaz boru hattı vardı. (08.05.2018)

BM temsilcisinin, Temmuz 2017'de İsviçre'de gerçekleştirilen ancak kalıcı bir çözüme ulaşamadan sonlanan görüşmeler sonrası tarafların yeni bir müzakere turuna hazır olup olmadığını yoklaması bekleniyor.

Kıbrıs Haber Ajansı'nın haberine göre, temaslarının ardından Salı günü New York'a dönecek olan Lute, daha sonra tekrar Avrupa'ya gelerek Atina, Ankara, Londra ve Brüksel'de temaslarda bulunacak.

Lute, görüşmelerin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir rapor sunarak tarafların yeni bir müzakere turuna ne kadar hazır olduklarına dair izlenimlerini paylaşacak.

Başarısız geçen görüşmeler

Kıbrıs'ta tarafların, 45 yıldır devam eden bölünmüşlüğü bitirmek ve adanın tekrar birleşmesini sağlamak için BM girişiminde ve garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla Temmuz 2017'de gerçekleştirdiği görüşmeler, adadaki Türk askerlerinin varlığı ve Rumların mülkiyet hakları konularında uzlaşma sağlanaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

İsviçre görüşmelerinin başarısız olmasından sonra bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk tarafının üzerine düşeni yaptığını söylemişti. Türk tarafı müzakerelerde en çok önem gösterdiği garantör devlet statüsünden ise vazgeçmeyeceğini belirtmişti.

Geçen Nisan ayında da taraflar BM girişiminde gayriresmî bir yemek toplantısında bir araya gelmiş, ancak o toplantıdan da müzakereleri canlandırma konusunda somut bir sonuç çıkmamıştı.

Video izle 01:39
Şimdi canlı
01:39 dk

Erdoğan'ın yaptırdığı cami Kıbrıs'ta tartışma yarattı

DW,AFP/ÇÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Erdoğan'ın yaptırdığı cami Kıbrıs'ta tartışma yarattı  

Benzer içerik

Zypern Präsidentenwahl Nicos Anastasiades

Güney Kıbrıs'ta ikinci Anastasiadis dönemi 05.02.2018

Güney Kıbrıs'ta seçimin ikinci turunu da kazanan Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis görevine devam edecek. Anastasiadis, Ada'nın bölünmüşlüğüne son vermek üzere Kuzey Kıbrıs ile diyaloğu sürdüreceklerini belirtti.

Schweiz PK Espen Barth Eide zu Zypern

Kıbrıs görüşmelerinin arabulucusu Eide istifa etti 15.08.2017

Kıbrıs görüşmelerinin arabulucusu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide görevini bıraktığını açıkladı.

Mevlut Cavusoglu und Mustafa Akinci

Çavuşoğlu: Kıbrıs müzakerelerine hazırız 01.06.2017

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıslı Türk ve Rum liderleri ABD'ye davetinin ardından Ada'da görüşme trafiği yine hızlandı. Lefkoşa'ya giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ön koşulsuz Cenevre'ye dönmeye hazırız" mesajı verdi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Irak Erbil Anschlag auf Gouverneurs-Sitz (Reuters/A. Lashkari)

Erbil Valiliği'ne silahlı saldırı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de valiliğe silahlı saldırı sonrası başlatılan operasyon sona erdi. Operasyonda üç saldırganın da öldüğü bildirildi.  

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 