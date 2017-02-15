 BM′den Kıbrıs açıklaması: Kaygı verici | DÜNYA | DW | 22.07.2021

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DÜNYA

BM'den Kıbrıs açıklaması: Kaygı verici

Kıbrıs Cumhuriyeti Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'taki açıklamaları nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne başvururken, BM Genel Sekreter Guterres gelişmelerden "derin kaygı" duyduğunu belirtti.

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Kıbrıs Cumhuriyeti, Türk hükümetinin Kuzey Kıbrıs ile birlikte kapalı Maraş bölgesine yönelik planları açıklaması ve adadaki krize karşı "iki devletli çözüm" önersini tekrarlaması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne  (BMGK) başvurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini  "provokasyon" olarak değerlendiren ve bu ay BMGK'ya başkanlık eden Fransa da, bugün konuyu konsey gündemine getiriyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Kıbrıs'a yönelik açıklamalar nedeniyle "derin kaygı" duyduğunu  belirtti.

Haq, "Genel Sekreterin tüm taraflara sıklıkla, gerginliği kışkırtacak, Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunması için taraflar arasında süren ortak zemin arama çabalarını tehlikeye atabilecek tek taraflı eylemlerden kaçınmaları çağrısında bulunduğunu" belirtti.

Sözcü, Birleşmiş Milletler'in Maraş'a yönelik tutumunun değişmediğini ve bu tutumun ilgili BM Güvenlik Konseyi kararıyla doğrultusunda olduğunu ifade etti.

Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında Maraş bölgesinin yüzde 3,5'inin açılacağını belirtti. Ardından da Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar açılımda ikinci aşamaya geçildiğini ifade etti. Bu açıklamaların ardından uluslararası tepkiler geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çarşamba günü de "Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs  diye bir olay kalmamıştır… Kıbrıs Türk devletinin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz, inşallah yakında bunun somut neticelerini de görmeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

Reuters, DW / GA, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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