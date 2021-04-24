BM'den İsrail'e "savaş suçu" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerinden zorla çıkartılması girişimi konusunda İsrail'i uyardı. BM Hukuk Bürosu Sözcüsü Rupert Colville, Cenevre'de yaptığı açıklamada bunun "bir savaş suçu" olacağını söyleyerek "İsrail'i tüm zorunlu tahliyeleri iptal etmeye çağırıyoruz" dedi. "Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Filistin bölgesinin bir parçası olduğunu" ve burada uluslararası insani hukukun geçerli olduğunu söyleyen Colville, "İşgal gücü işgal altındaki bölgede özel mülkiyete el koyamaz" dedi.

İşgal altındaki bölgede sivillerin yerinden edilmesinin uluslararası hukuk açısından yasadışı olduğunu belirten Colville, bunun bir savaş suçu sayılabileceğine işaret etti.

Doğu Kudüs'te durum Filistinlilerin evlerinden tahliye edilmesi planı nedeniyle bir hayli gergin. Yaklaşık 30 Filistinli'nin Şeyh Cerrah mahallesinde bulunan evlerinden çıkartılması bekleniyor.

Rupert Colville

İsrail mahkemesinin kararı

Yıl başında Kudüs'teki bir idare mahkemesi, söz konusu evlerin Yahudi ailelere ait olduğu yönünde karar almıştı. 1948 tarihli Arap-İsrail Savaşı öncesinde bu evlerin kendi ailelerine ait olduğunu ileri süren davacılar savaş sırasında kaybedildiği gerekçesiyle evler üzerinde hak talep etmişti. Mahkeme de bu talebi haklı bulmuştu.

İsrail'deki yasaya göre 1948'deki savaş sırasında mülkiyetini kaybeden Yahudiler bu mülkiyet hakkında yeniden hak iddia edebiliyor. Ancak aynı yasa yine o savaşta mülkiyetini kaybeden Filistinlilere ise aynı hakkı tanımıyor. Şeyh Cerrah'taki Filistinli aileler ise evlerini Doğu Kudüs'ü 1948-1967 yılları arasında kontrolünde bulunduran Ürdün resmi makamlarından aldıklarına dair mahkemeye kanıtlar sunmuştu.

Şeyh Cerrah, birçok mahalle gibi 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda İsrail ordusu tarafından işgal edilmiş ve 1980 yılında İsrail bünyesine katılmıştı. İsrail'in bu ilhakı dünyadaki birçok devlet tarafından tanınmıyor.

BM Hukuk Bürosu Sözcüsü Colville İsrail'in işgal gücü olduğuna dikkat çekerek "Doğu Kudüs dahil olmak üzere, işgal altındaki bölgelerde kendi yasalarının uygulayamayacağını" belirtti.

Konu, Pazartesi günü İsrail'in en üst mahkemesinde görüşülecek ve Filistinli ailelerin mahkeme kararını temyize götürüp götüremeyeceği belli olacak.

Şeyh Cerrah'ta tansiyon yüksek

Perşembe gecesi Şeyh Cerrah'ta İsrail güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 15 Filistinli gözaltına alındı. Öte yandan Batı Şeria yakınlarında bugün çıkan bir çatışmada da İsrail polisi iki Filistinliyi öldürdü. İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre Cenin kenti yakınlarındaki Salem sınır polisi üssüne üç kişi ateş açtı. Polisin ateşe karşılık verdiği ve iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, hastanede tedavi altına alınan üçüncü kişinin ise durumunun kritik olduğu belirtildi. Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

AFP / EC, HS

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