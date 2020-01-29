BM'den İsrail'e ilhak uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov, Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak etme ve Yahudi yerleşim yerlerinin genişletmesini hızlandırma planları konusunda İsrail'i uyardı. Mladenov, Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, bu planların koronavirüs salgının etkileri ile birleştiğinde İsrail-Filistin gerginliğini tırmandırabileceğini ve "her türlü barış umudunu ortadan kaldıracağını" söyledi.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi, İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak etmesi halinde bunun "Uluslararası hukukun ciddi bir şekilde ihlal edeceğini, iki devletli çözüme darbe vuracağını, yeni müzakerelere kapıyı kapatacağını ve bölgede barışın sağlanması için gösterilen çabaları tehdit edeceğini" belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in salgın döneminde küresel ateşkes yapılması çağrısına işaret eden Mladenov, İsrail ve Filistinlilerden bu çağrıya destek vermelerini talep etti.

Koalisyon hedefi: İlhak

İsrail'in ilhak planları, Likud Partisi lideri ve Başbakan Benyamin Netanyahu ile rakibi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın koalisyon hükümeti kurulması yönünde bu hafta başında imzaladığı sözleşmede yer alıyor. Sözleşmede, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimlerinin bulunduğu bazı bölgelerin 1 Temmuz'dan itibaren ilhak edilmesi öngörülüyor. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da çok sayıda Yahudi yerleşim yeri bulunuyor.

ABD'nin Ocak ayında açıkladığı Ortadoğu barış planı da, Batı Şeria'nın önemli bölümlerinin İsrail'e verilmesine yeşil ışık yakmış, plan Filistinliler tarafından reddedilmişti. Çarşamba günü İsrail'in ilhak planlarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, "Bu İsrail'in bir kararı" demişti.

Filistinlilerden tepki

BM Güvenlik Konseyi'nde söz alan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in ilhak planlarının yanı sıra ABD'nin Ortadoğu barış planını da eleştirdi. Mansur, ABD'nin ve İsrail'in planlarının "İki devletli çözümü ortadan kaldıracağını ve İsrail'in Filistin halkı ve toprakları üzerindeki askeri kontrolünü pekiştireceğini" söyledi. Mansur, BM Güvenlik Konseyi, Genel Kurulu, ülke parlamentoları ve diğer uluslararası kuruluşlara, barış perspektifinin korunabilmesi için "caydırıcı" önlemler alınması çağrısında bulundu.

AB: Uluslararası hukukun ihlali olur

İsrail'in planlarına Perşembe günü Avrupa Birliği de tepki göstermişti. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak etmesi halinde, bunun "uluslararası hukukun ağır bir ihlali" olacağı uyarısında bulunmuştu. Borrell, Avrupa Birliği'nin durumu "dikkatle izlemeyi sürdüreceği ve gereken adımları atacağı" mesajını vermişti.

AFP,AP/JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe