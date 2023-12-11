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BM'den insanî yardımlar için acil bağış çağrısı

11 Aralık 2023

BM, 2024 için dünya çapında 300 milyon kişinin insanî yardıma ihtiyaç duyacağı öngörüsünde bulundu. 181 milyon kişi için 46,4 milyar dolarlık bağış talebinde bulunulurken ödenen miktar giderek azalıyor.

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Fotoğraf: Said Khatib/AFP/Getty Images

Birleşmiş Milletler (BM), 2024'te başta işgal altındaki Filistin bölgeleri, Sudan ve Ukrayna olmak üzere dünya çapında insanî krizlerden etkilenen insanlar için 46,4 milyar dolarlık yardıma ihtiyaç olduğunu açıkladı.

BM İnsanî Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yayımladığı 2024 İnsanî Bakış raporuna göre çatışmalar, iklim kaynaklı acil durumlar ve ekonomik faktörlerle bağlantılı olarak gelecek yıl 300 milyon insana yardım sağlanması gerekecek. Sadece Afrika'nın doğusu ve güneyinde, büyük bölümü Sudan'daki kriz bağlantılı olmak üzere 74 milyon 100 bin insanın yardıma ihtiyaç duyacağı kaydedildi.

BM İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreteri Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, temsil ettiği BM kuruluşları olarak 300 milyon dolarlık ihtiyacın 181 milyonunu elde etmeyi hedeflediklerini, Kızılhaç gibi diğer kuruluşların kendi finansmanları için ayrı çağrı yaptığını söyledi.

İnsanî yardımlarda finansman krizi

OCHA raporunda insanî yardım sisteminin çok büyük bir finansman kriziyle karşı karşıya olduğuna işaret edilerek geçen yıl BM'nin talep ettiği 57 milyar dolarlık kaynağın sadece yüzde 35'inin sağlandığı belirtildi.

Mevcut durumu, "yıllardır yaşanan en kötü finans açığı" olarak nitelendiren Griffiths, "İnsanî yardım kuruluşları hayat kurtarıyor, açlıkla, salgın hastalıklarla mücadele ediyor, çocukları koruyor, dünyanın en gayriinsanî koşullarının hüküm sürdüğü bölgelerinde barınma ve koruma sağlıyor. Ancak uluslararası toplumdan gerekli destek, ihtiyaçların çok gerisinde kalıyor" diye konuştu.

2023'ün, 2010'dan beri insanî bağışların bir önceki yıla göre azaldığı ilk yıl olması bekleniyor. BM'nin bağışlardaki düşüş nedeniyle bu yılki ihtiyaçlarını en acil durumlara indirgeyerek 46,4 milyar dolara indirdiği belirtildi.

Griffith, pek çok bağışçı ülkenin pahalılık ve geçim sorunuyla karşı karşıya olduğu göz önünde bulundurulduğunda talep edilen miktarın halen çok yüksek olduğunu ve karşılanmasının güç olacağını kaydetti.

"Genel olarak Ortadoğu ile Gazze ve Batı Şeria'nın muhtemelen en fazla ihtiyaç duyacak bölgeler olacağını düşünüyorum" diyen BM yetkilisi, Ukrayna'nın da zor bir dönemden geçtiğini ve savaşın önümüzdeki yıl yeniden alevleneceğini belirterek dikkatlerin buraya da odaklanması gerekeceğini kaydetti.

BM'nin bağış çağrılarında ülke olarak, 4,4 milyar dolarlık taleple Suriye öne çıkıyor. Suriye'yi 3,1 milyarla Ukrayna ve 3 milyar dolarla Afganistan izliyor. 2024'te yardım için en yüksek talebin yapıldığı bölge ise 13,9 milyar dolarla Ortadoğu ve Kuzey Afrika.

rtr,AFP/BK,JD

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