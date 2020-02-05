BM'den İdlib'te ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, BM Güvenlik Konseyi üyelerine İdlib'de tırmanan gerginlikle ilgili bilgi verdi. Lowcock geçtiğimiz iki ayda İdlib ve çevresinde çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 600 bin kişinin ayrılmak zorunda kaldığını söyledi ve Suriye ordusu tarafından kontrol edilmeyen bölgelerin çok kalabalıklaştığını kaydetti. Her iki yetkili de bir ateşkesin “acil gerekliliğine” dikkat çekti.

BM Güvenlik Konseyi

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Perşembe günü Rus güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında 10 sivilin yaşamını yitirdiğini iddia etti. Gözlemevinin açıklamasında bu saldırıdan önce de Halep'te Suriye ordusunun açtığı topçu ateşi sonucu 7 sivilin öldüğü vurgulandı.

Suriye ordusunun Türkiye sınırının olduğu bölgelere giderek yaklaştığı bildiriliyor. Türkiye sınırına yakın mesafedeki İdlib vilayetinin büyük bir bölümü Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) örgütünün kontrolünde bulunuyor.

Gerilim tırmanıyor

Şam yönetimi, Esad'ın ele geçirmesi gereken son kale olarak gördüğü İdlib'e yönelik operasyonları 2019'un son aylarından bu yana yoğunlaştırdı. Bölgede 12 gözlem noktası bulunan Türkiye, yeni bir göç dalgasını tetikleyeceği gerekçesiyle operasyonlara karşı çıkıyor.

Suriye ordusu 3 Şubat'ta Türkiye'nin takviye güçlerini hedef almış ve 7 Türk askeri açılan topçu ateşinde hayatını kaybetmişti. Rusya destekli Suriye birliklerinin bu saldırısı Türkiye-Rusya ilişkilerini de gerilimli bir noktaya getirdi.

dpa/SSB, HS

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