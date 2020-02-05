BM'den İdlib'te ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İdlib gündemi ile toplandı. Konsey, İdlib'de şiddete son verilmesi çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, BM Güvenlik Konseyi üyelerine İdlib'de tırmanan gerginlikle ilgili bilgi verdi. Lowcock geçtiğimiz iki ayda İdlib ve çevresinde çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 600 bin kişinin ayrılmak zorunda kaldığını söyledi ve Suriye ordusu tarafından kontrol edilmeyen bölgelerin çok kalabalıklaştığını kaydetti. Her iki yetkili de bir ateşkesin “acil gerekliliğine” dikkat çekti.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Perşembe günü Rus güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında 10 sivilin yaşamını yitirdiğini iddia etti. Gözlemevinin açıklamasında bu saldırıdan önce de Halep'te Suriye ordusunun açtığı topçu ateşi sonucu 7 sivilin öldüğü vurgulandı.
Suriye ordusunun Türkiye sınırının olduğu bölgelere giderek yaklaştığı bildiriliyor. Türkiye sınırına yakın mesafedeki İdlib vilayetinin büyük bir bölümü Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) örgütünün kontrolünde bulunuyor.
Gerilim tırmanıyor
Şam yönetimi, Esad'ın ele geçirmesi gereken son kale olarak gördüğü İdlib'e yönelik operasyonları 2019'un son aylarından bu yana yoğunlaştırdı. Bölgede 12 gözlem noktası bulunan Türkiye, yeni bir göç dalgasını tetikleyeceği gerekçesiyle operasyonlara karşı çıkıyor.
Suriye ordusu 3 Şubat'ta Türkiye'nin takviye güçlerini hedef almış ve 7 Türk askeri açılan topçu ateşinde hayatını kaybetmişti. Rusya destekli Suriye birliklerinin bu saldırısı Türkiye-Rusya ilişkilerini de gerilimli bir noktaya getirdi.
dpa/SSB, HS
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AB, İdlib'de tırmanan gerilimde sivil ölümlere dikkat çekerek çatışmaların derhal durdurulması ve yardımlara erişimin sağlanması çağrısı yaptı. Yardım kuruluşları da sorumlulardan hesap sorulmasını istedi. (06.02.2020)
Şam yönetimi, Adana Mutabakatı'nın Suriye ile koordinasyon gerektirdiğini belirterek Erdoğan'ı "yalancılıkla" suçladı. Diğer yandan BM Güvenlik Konseyi İdlib'deki gerginlik nedeniyle acil toplanma kararı aldı. (05.02.2020)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de anlaşmalara uyulmadığını ve Türk askerine yönelik saldırının da Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Erdoğan, Şam'a Şubat sonuna kadar süre verdi. (05.02.2020)