BM'den İdlib'deki çatışmaları derhal durdurma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sığınmacıların içinde bulunduğu koşullara dikkat çekerek, Suriye’nin İdlib vilayetindeki çatışmaların derhal durdurulmasını talep etti. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konu ile ilgili açıklamasında, "Genel Sekreter tüm taraflara, sivilleri koruma görevlerini hatırlatıyor" dedi. İdlib bölgesinde çatışmaların yoğunlaşması ile birlikte on binlerce insanın Türkiye sınırına doğru harekete geçtiği bildiriliyor.

Türkiye'nin halihazırda 3,7 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise daha fazla sığınmacı kabul edebilecek kapasiteye sahip olmadıklarını ifade etti. Bir Türk heyeti konuyu Rus yetkililerle görüşmek için Pazartesi günü Rusya'ya gitmişti. İdlib vilayetine harekat düzenleyen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı Suriye ordusu, Rusya'dan destek görüyor.

İdlib'de Esad'a karşı savaşan bazı muhalif gruplarla ittifak halinde olan Ankara ise Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafında bir güvenlik koridoru oluşturarak, buraya Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıları yerleştirmek istiyor. Rusya'da yapılan görüşmelerle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İnsani Yardım Vakfı (İHH), İdlib'den Türkiye sınırına doğru kaçan kişi sayısının 120 bin olduğunu iddia ederken, Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ise geçtiğimiz Perşembe gününden bu yana sınıra doğru harekete geçenlerin sayısı 40 bin civarında.

Türkiye'nin gözlem noktasının kuşatıldığı iddiası

İdlib bölgesindeki Esad karşıtı aktivistlerin dün gündeme getirdiği iddiaya göre, Suriye ordusuna bağlı birlikler, Maaret el Numan ilçesi yakınlarındaki bir Türk gözlem noktasını kuşatma altına almış durumda. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdel Rahman'ın aktardığı bu iddialar hakkında henüz Ankara'dan bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin bölgede, 2018 yılının Eylül ayında Rusya ile yapılan anlaşma gereği, Esad güçlerinin ilerlemesini engellemek için oluşturduğu 12 adet gözlem noktası bulunuyor.

Suriye ordusu tarafından yoğun bombardımana maruz kalan Maaret el Numan kasabası

Suriye'nin İdlib bölgesi ile birlikte Hama bölgesinin bir bölümü, Halep ve Lazkiye, daha önce El Kaide'ye bağlı olan Heyet Tahrir Şam örgütünün kontrolünde bulunuyor. Devlet Başkanı Esad, söz konusu bölgelerin yeniden Şam hükümetinin kontrolüne girmesi için, zaman zaman uygulanan ateşkeslerle birlikte uzun süredir askeri operasyonlar düzenliyor.

Geçtiğimiz Nisan ayından bu yana bölgede yaşanan çatışmalarda yaklaşık bin sivilin hayatını kaybettiği, 400 bin kadar kişinin de evlerini terk ederek kaçmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Bu kişiler arasında, daha önce Suriye'nin başka byerlerinden kaçarak bu bölgeye yerleşen çok sayıda sığınmacı da bulunuyor.

Reuters,AFP / ET,JD

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