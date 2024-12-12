BM'den İsrail'e uluslararası yükümlülükleri uygula çağrısı

BM Genel Kurulu, UNRWA'ya desteğin yinelendiği ve İsrail'e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan karar tasarısını kabul etti. Tasarıda kalıcı ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması istendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) destek verilen ve İsrail'e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan karar tasarısını kabul etti. Kararda, kalıcı ve kapsamlı ateşkesin sağlanması ile esirlerin koşulsuz serbest bırakılması talep edildi.

Filistin tarafından sunulan tasarı, BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 9 "hayır" ve 11 "çekimser" oyuna karşılık 159 "evet" oyuyla kabul edildi. Kararda, İsrail hükümetine uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket etmesi, UNRWA'nın ayrıcalıkları ve dokunulmazlıklarına saygı göstermesi ve Gazze Şeridi'ne tam, hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardımın sağlanması için gerekli sorumlulukları yerine getirmesi çağrısında bulunuldu.

Kararda, BM tesislerinin dokunulmazlıklarının ihlal edilmesi, UNRWA faaliyetlerinin sekteye uğramasına neden olan ihlaller ile BM personeli, tesisleri ve mal varlıklarının korunmaması kınandı. Taraflara, UNRWA'nın yetkisini yerine getirmesiiçin tam uyum içinde hareket etme çağrısı yapılan kararda, İsrail'den Ajans'ın operasyonlarına özellikle Doğu Kudüs olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da devam etmesi için herhangi bir engel ya da kısıtlama getirmemesi talep edildi.

"Kalıcı ateşkes sağlanmalı, esirler koşulsuz serbest bırakılmalı"

Gazze Şeridi'ndeki sivillerin hayati öneme sahip temel hizmetlere ve insani yardıma derhal erişimlerinin sağlanması istenen kararda, sivillerin korunması gerektiğinin altı çizildi.

Kararda, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2735 sayılı kararı uyarınca derhal kalıcı ve kapsamlı ateşkesin sağlanması, esirlerin koşulsuz serbest bırakılması, Filistinli mahkumların takası, öldürülen esirlerin iadesi, Gazze'nin tüm bölgelerinde, kuzey de dahil olmak üzere Filistinli sivillerin evlerine ve mahallelerine dönüşü ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesinin "koşulsuz ve gecikmeksizin" uygulanması talep edildi.

ANKA/TY,BK

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