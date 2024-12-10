BM'den İsrail ve Avrupa'ya kritik Suriye uyarıları

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere "geri göndermek için acele etmeyin" çağrısı yaptı, Suriye'ye yönelik askeri hamleleriyle tepkileri üzerine çeken İsrail'i de uyardı.

Geir Pedersen, bugün Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında Esad rejiminin devrilmesinin ardından başka ülkelere sığınmış olan Suriyelilerin evlerine dönmek istemesi ve Almanya dâhil birçok Avrupa ülkesinin Suriyelilerin iltica başvuru süreçlerini dondurmuş olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Suriye'de siyasi belirsizliğin sürmekte olduğuna dikkat çeken Pedersen, "İnsani durum felaket boyutta. Ekonomi çökmüş durumda" diyerek ülkedeki yaşam koşulların çok ağır olduğuna vurgu yaptı.

Pedersen, Avrupa ülkelerinden mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesinde aceleci davranmamalarını istedi.

Pedersen İsrail'i "durdurun" diye uyardı

BM Özel Temsilcisi Pedersen ayrıca İsrail'in Suriye'nin askeri tesislerinihedef alan hava bombardımanlarını durdurması gerektiğini söyledi.

"İsrail'in Suriye topraklarına yönelik müdahalelerini ve bombardımanlarını görmeye devam ediyoruz. Bunun durdurulması gerekiyor. Bu son derece önemli" sözlerini kaydeden Pedersen, bunun sona ermesinin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Özel temsilci, "Herhangi bir uluslararası aktörün, Suriye'deki bu dönüşümün gerçekleşme ihtimalini ortadan kaldıracak bir eylemde bulunmaması son derece önemli" dedi.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, sığınmacıların geri gönderilmesi konusunda aceleci olunmaması çağrısı yaptı. Fotoğraf: Mehmet Serkan Åafak/Andalou/picture alliance

"HTŞ konusunda gerçekçi olunmak zorunda"

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pederson, Beşar Esad'ın ülkesinden kaçıp rejiminin devrilmesine yol açan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) konusunda da uluslararası toplumun gerçekçi bir tutum takınmak zorunda olduğunu savundu.

HTŞ’nin geçmişte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından terör örgütleri listesine alınmış olmasını mevcut süreci zorlaştıran bir unsur olarak değerlendiren Pederson, 2016'da cihatçı El Nusra Cephesi ile bağlarını koparan HTŞ'nin verdiği ılımlı mesajların dikkate alınması gerekeceğine işaret etti.

Terör listesi gözden geçirilebilir, yaptırımlar kaldırılabilir

Özel temsilci, HTŞ ve diğer silahlı grupların Suriye halkına "birlik ve kapsayıcılık" mesajları verdiklerini, aynı zamanda sahada da güven artırıcı adımların gözlemlendiğini anlattı.

"Şam'da geçiş sürecinin nasıl organize edildiği ve uygulandığı en önemli sınav olacak" açıklamasını yapan Pedersen, "Elbette görmemiz gereken şey, başlangıçta yapılan olumlu açıklamalar ile sahada gördüklerimizin, önümüzdeki günlerde ve haftalarda da sürmesi" dedi.

Kapsayıcı bir tutum sergilenmesi halinde Suriye'de yeni bir başlangıç umudunun doğabileceğini ifade eden Pedersen, o zaman uluslararası toplumun yeniden HTŞ'nin yer aldığı teröristler listesini gözden geçirebileceğine, hatta Suriye'ye uygulanan yaptırımların da kaldırılmaya başlanabileceğine işaret etti.

Ancak özel temsilci, Suriye'nin geçiş dönemi düzenlemelerinin mümkün olduğunca kapsayıcı olması ve Suriye toplumunun mümkün olan en geniş yelpazesini içermesi gerektiğini, aksi takdirde çatışmaların yeniden alevlenerek daha da artma riskinin mevcut olduğunu sözlerine ekledi.

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın İngiltere vatandaşlığı da bulunuyor. Fotoğraf: SANA/REUTERS

İngiltere'den Esma Esad hamlesi

Bu arada Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçtığı bildirilmişti.

İngiltere doğumlu 49 yaşındaki Esma Esad'ın İngiliz vatandaşlığı bulunuyor. Ancak İngiliz yetkilileri artık ailesiyle birlikte sürgünde olan Esma Esad'ın İngiltere’de "hoş karşılanmayacağını" duyurdu.

İngiltere, Esad'ın eşi Esma Esad'ın İngiltere vatandaşlığının iptalinin de gündemde olduğuna işaret etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, "Esma Esad'ın ülkemize gelmeye çalışabilecek bir kişi olduğundan bahsedildiğini gördüm ve kendisinin yaptırım uygulanan bir kişi olduğunu ve Birleşik Krallık'ta hoş karşılanmadığını teyit etmek istiyorum" dedi.

1975’de Londra'da dünyaya gelen Esma Esad, hayatının yarısını İngiltere’de geçirdi ve bir zamanlar Ortadoğu’nun kadın hakları savunucusu olarak tanımlanıyordu.

Reuters, AFP/ DA, TY

DW Türkçe’ye sansürsüz nasıl erişebilirim?