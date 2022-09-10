BM'den İranlı LGBTİ aktivistlerine idam cezasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İran'da LGBTİ+'ların hakları için mücadele eden iki kadın aktivistin idam cezasına çarptırılmasından "derin endişe" duyduğunu bildirdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throsell, Cuma günü yaptığı açıklamada, "İki LGBT aktivisti hakkında idam cezası verilmiş olması nedeniyle derin endişe duyuyoruz" dedi. Throssell, "Adil dava ve mahkeme garantisinden yoksun olduğu bildirilen yargılamanın ardından belirsiz ve geniş bir tanımla 'yeryüzünde fesat çıkartmak' suçlamasıyla" bu cezanın verilmesini eleştirdi.

31 yaşındaki Zahra Sedighi Hamedani ve 24 yaşındaki Elham Chubdar, Urmiye kentindeki İslami Devrim Mahkemesi tarafından, homoseksüelliği "desteklemekle" suçlanarak idam cezasına çarptırılmıştı. "Yeryüzünde fesat çıkartmak", İran İslam Cumhuriyeti hukuk sisteminde, şeriat düzenini "ihlal eden" ağır bir suç olarak değerlendiriliyor.

Homoseksüellik İran'da yasak. İran'daki yasalar aynı cinsiyette olan kişilerle ilişki kuranlara ceza verilmesini öngörüyor. Ancak aktivistler, Hamedani ve Chubdar'a verilen idam cezasının İran'da bir kadına cinsel yönelimi nedeniyle verilen en ağır ceza olduğuna dikkat çekiyor.

Aralarında Uluslararası Af örgütünün de bulunduğu insan hakları kuruluşları, iki kadın aktivist hakkında idam cezası verilmesine tepki göstererek, İran yönetiminden aktivistlerin serbest bırakılmasını talep etmişti.

Türkiye sınırında yakalanmıştı

LGBTİ+ hakları için mücadele eden Zahra Sedighi Hamedani İran'ın tanınmış aktivistleri arasında yer alıyor. Irak'ın Kürdistan bölgesinde yaşadıktan sonra İran'a geri dönen Hamedani, geçen yıl Ekim ayında Türkiye'ye kaçmaya çalışırken sınırda İran güvenlik görevlileri tarafından yakalanmıştı.

"Sareh" adıyla da bilinen Hamedani, Irak'ı terk etmeden önce LGBTİ+ hakları için mücadele amacıyla sivil toplum kuruluşu 6Rang'a videolu bir mesaj göndermişti. Hamedani, "Biz, LGBTİ toplumu olarak acı çekiyoruz. Ölümle veya özgürlükle, kendimize daima sadık kalacağız" demişti.

AFP / JD,ET