BM'den Gazze'de "insani yardım" uyarısı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), yılın ilk 11 gününde Gazze Şeridi'ne gönderilmesi planlanan 24 insani yardım sevkiyatının sadece beşinin gerçekleştirilebildiğini açıkladı. OCHA cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki ilaç ve malzeme depolarının doldurulması için planlanan sevkiyatlara İsrailli yetkililerin izin vermediğini belirtti.

Açıklamada, bölgeye gıda, içme suyu ve diğer hayati ihtiyaçlar ile ilaç götürecek konvoyların da hareket edemediği, ya İsrail kontrol noktalarında çok fazla bekletildiği ya da üzerinde mutabık kalınan güzergahların kullanılamayacak durumda olduğu kaydedildi. OCHA, planlanan yardımların gönderilememesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin hasta ve yaralıların bakımı için gereken malzemesi olmadığına dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tahminlerine göre, İsrail'in çağrılarının ardından çok sayıda kişinin Gazze'nin kuzeyini terk etmesine rağmen bölgede hâlâ 300 bin ila 400 bin kişi bulunuyor.

OCHA açıklamasında "Yardım gönderilemeyen her gün, Gazze'nin kuzeyinde kalan yüz binlerce insanın hayatına mal oluyor ve acı çekmesine yol açıyor" ifadesine yer verdi.

Huzursuzluğun artması uyarısı

OCHA, Gazze'ye insani yardımların ulaşmamasının bölgede huzursuzluğu artırabileceği uyarısında da bulundu. Gazze'nin kuzeyine ulaşan çok az sayıda konvoyun kontrol noktasının hemen arkasında durdurularak boşaltıldığını belirten Filistin bölgelerindeki OCHA ofisinin yöneticisi Andrea De Domenico, "Bu hissedebileceğiniz bir çaresizlik durumu" dedi.

İnsanların saldırgan bir tutum içinde olmadığını, ancak acilen yardıma ihtiyacı olduğunun altını çizen OCHA yetkilisi, eğer yardımlar artırılmazsa "tansiyonun yükseleceği" uyarısını yaptı.

Bu hafta içinde Gazze Şeridi'ne giden Birleşmiş Milletler çalışanlarının, İsrail'in kontrol noktalarının arkasında yerde yatan cesetler gördüklerini aktaran De Domenico, "Düşünülemeyecek kadar insanlık dışı bir durum" yaşandığını ifade etti.

Özellikle hastanelerde yakıt ikmalinin yapılamadığını belirten De Domenico, İsrail'in bu yakıtın Hamas'ın eline geçmesinden ve İsrail'e yönelik saldırılarda kullanılmasından endişe ettiğini söyledi.

UNICEF: 135 bin çocuk yetersiz besleniyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da bölgedeki kötü hijyenik koşullar nedeniyle en az 70 bin çocuğun ishal sorunu ile karşı karşıya bulunduğunu, bunun özellikle küçük çocuklar için hayati tehlikeye yol açabileceğini bildirdi. Filistin bölgelerindeki UNICEF temsilcisi Lucia Elmi, yaklaşık 135 bin çocuğun da yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

AB ve ABD'nin terör örgütü listesindeki Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği ve bin 200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik karadan ve havadan yürüttüğü operasyonlarda öldürülen Filistinlilerin sayısı Gazze Sağlık Bakanlığının verilerine göre 24 bine yaklaştı.

dpa/JD, BK

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