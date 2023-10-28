BM'den Gazze'de insani ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Gazze'de insani ateşkes talep eden karar tasarısı kabul edildi. İsrail ve ABD tasarıyı sert bir dille eleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Cuma günü yapılan oylama ile Gazze'de insani ateşkes çağrısı yapan bir kararname kabul edildi. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana savaşa BM'nin ilk tavrı niteliğindeki kararnamenin bağlayıcılığı bulunmuyor.

193 üyeli Kurul'da kararnameye 120 ülke "evet" derken, İsrail'in yakın müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yanı sıra; aralarında Avrupa Birliği'nin (AB) dört üyesi Avusturya, Macaristan, Hırvatistan ve Çekya'nın da olduğu 14 ülke ateşkes çağrısına "hayır" dedi. Birleşik Krallık, Kanada, Almanya gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 45 ülke ise çekimser kaldı.

"Acil, kalıcı ve sürekli" bir insani ateşkes talep edilen tasarıda, tarafların derhal uluslararası insan hakları hukukuna uymaları; sivillerin; okulların, hastanelerin ve sivillerin hayatta kalması için elzem olan tüm altyapının korunması çağrısı da yapıldı. Ayrıca Gazze Şeridi'ne temel ihtiyaçların ve insani yardım çalışanlarının transferine izin verilmesi talep edildi. Gazzelilere, bölgenin kuzeyini tahliye ederek güneye gitme talimatını veren İsrail'den bu emri iptal etmesini de talep eden tasarıda, Filistin'deki sivil halkın zorla yerinden edilmesinin de kesin biçimde reddedildiği belirtildi.

İsrail: "Rezillikle tarihe geçecek"



BM Genel Kurulu’nda kabul edilen tasarı Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ve Hamas tarafından memnuniyetle karşılandı. Mansur, "Bugün Genel Kurul 'savaşı durdurun' çağırısı yapmıştır" diye konuştu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), BM Daimi Temsilcisi Lana Nusseibeh de, "Bu tür bir jeopolitik ortamda 120 oy, uluslararası hukuk ve orantılı güç kullanımına destek açısından çok çok önemli bir mesaj. Ve şu anda sahadaki mevcut durumun reddi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Erdan, tasarının kabulünü sert sözlerle eleştirdi Fotoğraf: John Angelillo/UPI Photo/Newscom/picture alliance



İsrail ve ABD ise Hamas'dan bahsedilmeyen tasarının kabülünü sert bir dille eleştirdi. İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, "rezillikle tarihe geçecek bir gün" ifadelerini kullanarak İ tasarının kabulüyle BM’nin herhangi bir meşruiyeti kalmadığını öne sürdü. Erdan, evet oyu verenleri İsrail yerine Nazi teröristlerinin savunmasını desteklemeyi tercih etmekle suçladı. BM Daimi Temsilcisi, İsrail’in Hamas’ın terör imkanları yok edilene ve rehineler kurtarılana kadar operasyona devam edeceğini söyledi. Erdan, "Hamas'ı yok etmenin tek yolu onları tünellerinden ve yer altındaki terör şehirlerinden çıkarmak" diye konuştu.



AP,AFP, Reuters / SÖ,ET

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