Çocukların donarak öldüğü Gazze'ye acil yardım çağrısı

Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı artarken, en az 7 çocuğun geceleri düşen sıcaklıklarda donarak hayatını kaybettiği bildirildi. BM, bölgeye acil destek çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Gazze Şeridi'nde acil yardım sağlanabilmesi için bir kez daha ateşkes çağrısında bulundu. Örgütün direktörü Amy Pope, bölgede aralarında en az yedi çocuğun da bulunduğu sivillerin donarak hayatını kaybettiğini söyledi. Pope, bu vakaların Gazzelilerin barınak ve diğer yardım malzemesine duyduğu acil ihtiyacı ortaya koyduğunu vurguladı.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çatışmalar nedeniyle evsiz kalan binlerce aile geceleri düşen sıcaklıklarda geçici çadırlarda ve zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. Uluslararası ve yerel yardım örgütlerinin koordinasyon grubu Shelter Cluster'ın tahminlerine göre, Aralık ortası itibarıyla kalın giysi, battaniye ve yağmurluk gibi acil kış yardımlarına ihtiyaç duyanların sayısı 945 bine ulaştı.

Diğer yandan Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi de (OCHA), insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının İsrail tarafından sistematik olarak engellendiğini belirtiyor. Kuruluşun verilerine göre, Eylül ayından bu yana yalnızca 285 bin kişi barınma yardımı alabildi.

İsrail saldırılarında en az 20 kişi öldü

Yardım kuruluşları yaşanan insani krize acil müdahele çağrıları yaparken İsrail bölgeye saldırılarını sürdürüyor. Cuma sabahı erken saatlerde başlayan İsrail saldırılarında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Filistin haber ajansı Wafa, İsrail saldırılarında ölenlerin arasında kadın ve çocukların yanı sıra bir gazetecinin de bulunduğunu kaydetti. İsrail ordusundan iddialara ilişkin bir açıklama gelmezken, ordu aralarında Hamas'ın komuta merkezinin de bulunduğu 40 hedefi vurduğunu açıklamakla yetindi.

Suriye'de savunma sanayi tesisleri hedef alındı

İsrail Suriye'deki hava saldırılarına da devam ediyor. Suriye İnsan Hakları izleme Örgütü, savaş uçaklarının gece saatlerinde Halep'in güneyindeki devrik Suriye hükümetine ait savunma sanayi tesislerini hedef aldığını bildirdi. Örgüt, olası kayıplara ilişkin bilgi vermezken İsrail ordusu da saldırılara ilişkin sessizliğini sürdürüyor.

Dpa, KNA/SÖ,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?