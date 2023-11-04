BM'den Gazze için insani ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres İsrail'in Şifa Hastanesi önünde bir ambulansı vurmasından dehşete kapıldığını söyledi. Guterres Gazze için insani ateşkes çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani ateşkes çağrısını yineledi. Guterres, İsrail bombardımanına maruz kalan, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde insani ihtiyaçların karşılanması için bölgeye yardım gönderilmesi gerektiğini ifade etti. BM Genel Sekreteri gönderilen gıda, su ve ilaç miktarının ihtiyacı karşılamak bakımından bir hayli yetersiz olduğunu kaydetti.

Gazze'deki insani durumun dehşet verici olduğunu belirten Guterres, "Morglar dolup taşıyor. Dükkanlar boş. Sağlık tedbirleri çok kötü. Özellikle çocuklarda; hastalıklarda ve solunum hastalıklarında artış görüyoruz. Bütün bir nüfus travma geçiriyor. Hiçbir yer güvenli değil" diye konuştu.

Antonio Guterres Fotoğraf: Xie E/Xinhua/picture alliance

Guterres, hastanelerin ve su dağıtım merkezlerinin yakıt sıkıntısı çektiğini, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) tesislerinin kapasitesinin bir hayli üstünde dolduğunu ve sürekli olarak bombardımana maruz kaldığını belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir ambulansı vurmasından ise "dehşete kapıldığını" dile getirdi. Guterres "Gazze'de El Şifa hastanesinin dışındaki ambulans konvoyuna yapıldığı bildirilen saldırı karşısında dehşete kapıldım. Hastane dışında sokağa saçılmış cesetlerin görüntüleri üzüntü verici" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde insani ateşkes çağrısı yapan Guterres, uluslararası insani hukuka uyulması gerektiğini vurguladı. Guterres "İnsani yardım, sağlık çalışanları ve varlıkları da dahil olmak üzere siviller ve sivil altyapı korunmalıdır. Siviller canlı kalkan olarak kullanılmamalıdır" ifadelerini kullandı. GuterresHamas'ın 7 Ekim tarihindeki terör saldırılarını da unutmadığını ifade ederek Hamas'tan elindeki tüm rehineleri derhal kayıtsız şartsız serbest bırakmasını istedi.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre nüfusun yaklaşık 2 milyon 200 bin olduğu Gazze Şeridi'nde 1 milyon 400 bin kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

DW / EC,ET

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