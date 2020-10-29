 BM′den Dağlık Karabağ′da savaş suçu uyarısı | DÜNYA | DW | 03.11.2020

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DÜNYA

BM'den Dağlık Karabağ'da savaş suçu uyarısı

BM insan hakları yetkilisi, Dağlık Karabağ'da sivillere yönelik saldırıların savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu. Ermenistan Başbakanı ise "yabancı savaşçı" iddialarının uluslararası araştırılmasını istedi.

BM yetkilisi Dağlık Karabağ'da savaş suçu işlenebileceği uyarısında bulundu

BM yetkilisi Dağlık Karabağ'da savaş suçu işlenebileceği uyarısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalarda Ermenistan ve Azerbaycan'a savaş suçu işlememe konusunda uyarıda bulundu. Bachelet Pazartesi günü yaptığı açıklamada, her iki tarafın da sivillerin ölümü ile sivillere ait altyapının hasar görmesini engelleme veya asgari düzeye indirme sorumluluğu olduğunu vurguladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet

"Bunun yerine evler yıkılıyor, caddeler moloz yığınına dönüşüyor ve insanlar ya kaçmaya zorlanıyor ya da bodrum katlarında güvenlik arıyor" diyen Bachelet, yerleşim merkezlerine yönelik bu tür "gelişigüzel" saldırıların savaş suçu oluşturabileceğini söyledi. Bachelet, her iki tarafın da yerleşim yerlerine, okullara ve hastanelere yönelik saldırılara son vermesi gerektiğini vurguladı.

Bachelet, çatışmaların Eylül ayı sonunda yeniden başlamasının ardından 40 bin Azeri'nin yerlerinden edildiğini ve 90 bin kadar Ermeni'nin de Dağlık Karabağ'dan kaçarak Ermenistan'a gittiğini belirtti.

"Yabancı savaşçılar araştırılsın"

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında Eylül ayında yeniden alevlenen çatışmalar, ateşkes çabalarına rağmen hala sürüyor. Çatışmaların başladığı tarihten bu yana yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan birliklerinin saflarında yabancı savaşçıların da yer aldığı iddia ediliyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki milislerin iki Suriyeli savaşçıyı yakaladığı yönündeki haberlerin ardından bölgedeki "yabancı paralı savaşçıların" araştırılmasını istedi. Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, çatışmalara "yabancı paralı savaşçıların" dahil olmasının "sadece Dağlık Karabağ ve Ermenistan'ın güvenliğini değil, uluslararası güvenliği de tehdit ettiğini" belirterek bu konunun uluslararası düzeyde araştırılması gerektiğini belirtti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ milislerinin hafta sonunda İdlib ve Hama'dan iki Suriyeli savaşçı ele geçirdiğini açıklamıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ise yabancı savaşçıların Azeri birlikleri saflarında çarpıştığı yönündeki iddiaları bir kez daha reddetti.

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Dağlık Karabağ: Savaş koşullarında yaşamak

Reuters,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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