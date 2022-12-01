BM'den dünyaya rekor bağış çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) 2023 yılında dünya genelindeki ihtiyaç sahipleri için 51,5 milyar dolar bağış toplanması gerektiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) 2023 yılında dünya genelindeki ihtiyaç sahiplerine yardım edilebilmesi için 51,5 milyar dolar toplanması gerektiğini duyurdu. Bu, BM'nin şu ana kadar talep ettiği en büyük bağış miktarı oldu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) 2023 yılında 65 milyon insanın daha yardıma muhtaç durumda olacağı öngörüsünde bulundu. Yapılan tahmin, 68 ülkedeki toplam ihtiyaç sahibi sayısını 339 milyona çıkaracak. Bu sayı, dünya nüfusunun yüzde 4'ünden fazlasına tekabül ediyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında konuşan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Ukrayna'daki savaş ve Pakistan'dan Afrika Boynuzu'na kadar uzanan bir bölgede yaşanan "öldürücü kuraklık ve selleri" hatırlatarak "Bu yılki aşırı olaylar 2023'e de sıçrayacağı için insani ihtiyaçlar şoke edici şekilde fazla" ifadesini kullandı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths Fotoğraf: Farah Abdi Warsameh/AP Photo/picture alliance

Evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısının şu an dünya genelinde 100 milyonun üzerinde olduğunu belirten Griffiths, "Bu çağrı, eşikteki insanlar için bir can simidi" dedi.

OCHA raporuna göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası başlayan savaş, gıda ihracatını büyük sekteye uğratırken 37 ülkede yaklaşık 45 milyon insanı açlıkla yüz yüze bıraktı. Rapor, 53 ülkedeki en az 222 milyon insanın da akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. OCHA, iklim değişikliği, kamu sağlığı ihtiyaçları ve cinsiyet eşitsizliğinin de ekstra güçlük yarattığını bildirdi.

2022 hedefinin çok uzağında kalındı

BM'nin bu yılki çağrısında belirttiği meblağ, geçen yıla göre yüzde 25 artış gösterdi. Ancak BM, henüz 2022'de ulaşmayı hedeflediği meblağ için dahi yeterli bağış toplayamadı. BM'nin Kasım ayı ortasındaki verileri, 2022 hedefinin sadece yüzde 53'üne ulaşılabildiğine işaret etmişti.

BM açıklamasında, "Bu nedenle insani kuruluşlar eldeki fonla kime yardım edeceğine karar vermek zorunda kalıyor" denildi.

BM'nin geçen Mayıs ayında yayımladığı veriler, dünya genelinde çatışmalar, gıda güvensizliği ve iklim değişikliği nedeniyle evini terk etmek zorunda kalan insan sayısının ilk kez 100 milyonu geçtiğini ortaya koymuştu.

DW,rtr,dpa/CÖ,BK