 BM′den anayasa komitesi için Şam′a ikna turu | DÜNYA | DW | 09.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

BM'den anayasa komitesi için Şam'a ikna turu

Suriye'de tarafları bir araya getirecek anayasa komitesi için diplomasi trafiği sürüyor. BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Rusya'nın ardından Suriye'de temaslarda bulunacak.

default

Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de barış sürecini canlandırmak amacıyla anayasa komitesi kurulması gündemiyle Şam'a gitti.

Suriye'deki iç savaşın sona ermesi için diplomasi yürüten dördüncü BM temsilcisi olan Pedersen, Şam temaslarına ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Anayasa komitesini bir kapıyı aralama aracı olarak kullanıp, siyasi süreci ileri taşıyacağımız konusunda umutluyum" yazdı. Pedersen ayrıca İdlib'e yönelik operasyonun sona erdirilmesi için bir yol bulunacağı konusundaki umudunu dile getirdi.

Suriye'de hükümet yanlısı El Vatan gazetesi Pedersen'ın yarın Suriye hükümetinden üst düzey isimlerle bir araya geleceğini açıkladı. Şam yönetiminin Pedersen'ın önerdiği isimleri kabul etmesi durumunda komitenin Eylül'de çalışmaya başlayabileceği belirtiliyor.

Önerdiğimiz linkler

Kazakistan'daki Astana görüşmelerinde gündem Suriye'nin yeni anayasasını yazacak olan komitesinin kurulması. Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi komite konusunda anlaşma sağlamaya yakın olduklarını duyurdu. (26.04.2019)

İç savaştan kaçarak başka ülkelere sığınan yaklaşık 6 milyon Suriyeli'nin 173 bini savaşa rağmen ülkesine geri döndü. (05.07.2019)

BM ve yardım kuruluşları İdlib’de yaklaşık 3 milyon kişinin yaşabileceği insani felaket konusunda uyarıda bulundu. BM yetkilisi Lowcock, siyasetin başarısızlığının bedelini masum insanların ödediğini söyledi. (27.06.2019)

Pedersen'ın Şam ziyareti, Cuma günü Moskova'da Rus yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından geldi. Pedersen bu görüşmede Rusya'dan İdlib'de şiddet olaylarının sona ermesi ve anayasa komitesinin kurulması konusunda destek istedi.

Anayasa komitesinde kimler yer alacak?

Anayasa komitesinin 150 üyeden oluşması planlanıyor. Bu üyelerin 50'sinin Şam yönetimi tarafından seçilmesi, 50'sini muhalefetin ataması, 50 kişinin de BM tarafından belirlenmesi hedefleniyor. BM komitenin kurulmasını yeni bir anayasa ve seçimler için ilk adım olarak görüyor.

Şam yönetimi, şu an yürürlükte olan anayasada değişiklikler yapılmasını istiyor. Suriye'deki muhalefet ise tamamen yeni bir anayasa hazırlanmasını talep ediyor.

Suriye'de 370 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 2011 yılından bu yana süren savaşta BM'nin arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmeleri başarısız olmuştu. Bu durum Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğünde Astana sürecinin başlamasının önünü açmıştı.

Rusya'nın askeri ve siyasi desteği ile Beşar Esad güçleri Suriye'nin büyük bölümünde kontrolü ele geçirdi. Esad'ın ülkenin yüzde 60’ında kontrolü sağladığı belirtiliyor.

Video izle 01:35

Yıkılmış bir eve geri dönmek

AP,AFP/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Yıkılmış bir eve geri dönmek  

Benzer içerik

Syrien Palmyra Syrische Flagge

Suriye'de yeni anayasa için komite kurulması yakın 26.04.2019

Kazakistan'daki Astana görüşmelerinde gündem Suriye'nin yeni anayasasını yazacak olan komitesinin kurulması. Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi komite konusunda anlaşma sağlamaya yakın olduklarını duyurdu.

Syrien Konflikte

Akar: Suriye ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor 17.05.2019

İdlib'e yönelik operasyon sürerken, Savunma Bakanı Akar Suriye hükümetini İdlib için ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı. BM Güvenlik Konseyi ise İdlib gündemiyle toplandı.

Syrien | SDS Kämpfer

Suriyeli Kürtler: Rusya Türkiye ile çıkarlarını düşünüyor 12.04.2019

Esad yönetimi ile anlaşma sağlamak isteyen Suriyeli Kürtler, Rusya'nın arabuluculuğundaki görüşmelerin durduğunu söyledi. Suriyeli Kürt yetkili, tıkanıklıktan "Türkiye ile çıkarlarını gözeten" Moskova'yı sorumlu tuttu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Doha Intra Afghan Dialogue Afghanistan Konferenz (AFP/K. Jaafar)

Afganistan'da şiddetsizliğe doğru ilk adım

Doha'da yapılan Afganistan İç Diyalog Konferansı'nda taraflar ülkede şiddetin azaltılması konusunda uzlaştı. Ancak bildirgenin bağlayıcı olmadığı belirtiliyor.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  