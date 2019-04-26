BM'den anayasa komitesi için Şam'a ikna turu

Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'de barış sürecini canlandırmak amacıyla anayasa komitesi kurulması gündemiyle Şam'a gitti.

Suriye'deki iç savaşın sona ermesi için diplomasi yürüten dördüncü BM temsilcisi olan Pedersen, Şam temaslarına ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Anayasa komitesini bir kapıyı aralama aracı olarak kullanıp, siyasi süreci ileri taşıyacağımız konusunda umutluyum" yazdı. Pedersen ayrıca İdlib'e yönelik operasyonun sona erdirilmesi için bir yol bulunacağı konusundaki umudunu dile getirdi.

Suriye'de hükümet yanlısı El Vatan gazetesi Pedersen'ın yarın Suriye hükümetinden üst düzey isimlerle bir araya geleceğini açıkladı. Şam yönetiminin Pedersen'ın önerdiği isimleri kabul etmesi durumunda komitenin Eylül'de çalışmaya başlayabileceği belirtiliyor.

Pedersen'ın Şam ziyareti, Cuma günü Moskova'da Rus yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından geldi. Pedersen bu görüşmede Rusya'dan İdlib'de şiddet olaylarının sona ermesi ve anayasa komitesinin kurulması konusunda destek istedi.

Anayasa komitesinde kimler yer alacak?

Anayasa komitesinin 150 üyeden oluşması planlanıyor. Bu üyelerin 50'sinin Şam yönetimi tarafından seçilmesi, 50'sini muhalefetin ataması, 50 kişinin de BM tarafından belirlenmesi hedefleniyor. BM komitenin kurulmasını yeni bir anayasa ve seçimler için ilk adım olarak görüyor.

Şam yönetimi, şu an yürürlükte olan anayasada değişiklikler yapılmasını istiyor. Suriye'deki muhalefet ise tamamen yeni bir anayasa hazırlanmasını talep ediyor.

Suriye'de 370 binden fazla insanın hayatını kaybettiği 2011 yılından bu yana süren savaşta BM'nin arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmeleri başarısız olmuştu. Bu durum Rusya ve Türkiye'nin garantörlüğünde Astana sürecinin başlamasının önünü açmıştı.

Rusya'nın askeri ve siyasi desteği ile Beşar Esad güçleri Suriye'nin büyük bölümünde kontrolü ele geçirdi. Esad'ın ülkenin yüzde 60’ında kontrolü sağladığı belirtiliyor.

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AP,AFP/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe