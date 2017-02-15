BM'den Afganistan'da açlık uyarısı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), Afganistan'da üç kişiden birinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. WFP'nin Afganistan birimi yöneticisi Mary-Ellen McGroarty AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, 2021'in "aşırı derecede zor bir yıl" olacağının görüldüğünü belirterek durumun felaket boyutlarında olduğunu söyledi.

Son analizler ışığında şimdiden 14 milyon insanın ağır ya da akut açlık tehlikesiyle, iki milyon çocuğun da yetersiz beslenme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten McGroarty, gıda sıkıntısına iklim değişikliği ile Taliban ve hükümet güçleri arasındaki çatışmaların neden olduğunu kaydetti.

Üç yılda ikinci ağır kuraklık

Koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerinin yanı sıra ülkenin son üç yılda ikinci ağır kuraklıkla karşı karşıya kaldığına işaret eden McGroarty, "İnsanlar daha 2017/2018 dönemindeki kuraklığın etkilerini atlatamadı. Otuz yılın en kurak kışı nedeniyle buğday hasatı yüzde 40 azaldı, buğday fiyatları son beş yıl ortalamasına göre yüzde 24 oranında pahalandı. Su sıkıntısı büyük baş hayvan mevcudu üzerinde çok olumsuz etkilere yol açtı" diye konuştu.

Taliban'ın ilerleyişi nedeniyle pek çok çiftçinin hasat yapamadığına da işaret eden McGroarty, köprü, baraj ve caddelerin hasar görmesi nedeniyle gıda maddelerinin halka ulaştırılmasında da sorunların baş gösterdiğini kaydetti.

"200 milyon dolarlık acil kaynağa ihtiyaç var"

McGroarty, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesine rağmen WFP'nin, 440'ı Afgan olmak üzere 480 çalışanıyla birlikte ülkede kalmak istediğini de belirterek "Burada kalmakta ve acil ihtiyaç duyulan insani yardımı sağlamakta kararlıyız" dedi. Yıl sonuna kadar 9 milyon Afgan'a yardım sunmayı hedeflediklerini belirten WFP Afganistan birimi yöneticisi, bunun için acilen 200 milyon dolarlık kaynağa ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Afganistan'da durumun önümüzdeki aylarda daha da kötüleşebileceği uyarısında bulunan McGroarty, "Önümüzde zor bir kış var. Kar nedeniyle pek çok bölge ulaşıma kapanabilir. Kış öncesinde gerekli gıda stoklarını bu bölgelere ulaştırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in Almanya birimi yöneticisi Christian Schneider de Afganistan'da acil yardıma muhtaç durumda yaklaşık 10 milyon çocuk olduğuna işaret ederek yıl sonuna kadar bir milyon çocuğun aşırı derecede yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalabileceğini dile getirdi.

AFP / BK,ET

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