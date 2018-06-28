 BM′den ABD ve Rusya′ya çağrı: Dera′da şiddeti durdurun | DÜNYA | DW | 28.06.2018

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DÜNYA

BM'den ABD ve Rusya'ya çağrı: Dera'da şiddeti durdurun

Suriye’nin güneyindeki Dera’da şiddetlenen hava saldırılarında 22 sivilin öldüğü bildiriliyor. BM, ABD ve Rusya'ya çatışmaların durdurulmasını sağlamaları için çağrı yaptı.

Syrien - Angriffe auf Daraa (picture-alliance/AP)

Suriye'nin güneyinde silahlı muhaliflerin kontrolündeki Dera kentinde Beşar Esad hükümetine bağlı güçler ile isyancılar arasında çatışmalar şiddetleniyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, rejim güçleri ve Rusya'nın hava saldırılarında 17'si Dera'ya bağlı Museyfire beldesinde olmak üzere en az 22 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Gözlemevi, Museyfire'de Rusya'nın düzenlediğini belirttiği hava saldırısında bir binanın bodrum katına sığınan beşi çocuk 17 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

BM'den Rusya ve ABD'ye çağrı

BM ise Rusya ve ABD'ye çağrıda bulunarak, Suriye'de direnişçilerin kontrolündeki Dera kentinde çatışmalara son verilmesi için girişimde bulunulmasını talep etti. BM Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Jan Egeland, sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde çatışmaların kabul edilemeyeceğini belirterek, yaklaşık 750 bin sivilin tehdit altında olduğunu kaydetti.

İnsani yardım yapılamıyor

Diğer yandan BM, Dera'daki çatışmalar nedeniyle kente Ürdün üzerinden yapılan insani yardımı durdurdu. Egeland, BM'nin yardım konvoyları için tehlike bulunmadığına dair güvence alınamadığı için iki gündür Ürdün üzerinden yapılan insani yardımın kesildiğini dile getirdi. Egeland, yardım örgütlerinin Dera çevresindeki bölgelere insani yardım malzemelerini daha önceden stokladığını, ancak birçok yerde yardım çalışmalarının felce uğramış olduğunu söyledi. Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Egeland, BM tahminlerine göre bölgede 50 bin kişinin çatışmalardan kaçtığını belirtti.

Syrien Angriff auf Daraa (picture-alliance/AP Photo/Nabaa Media)

Kentte yaklaşık 50 bin kişinin çatışmalardan kaçtığı tahmin ediliyor

Yeni bir trajedi uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura da, Dera'da şiddetlenen çatışmalar karşısında yeni bir insani trajedi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Perşembe günü yapılan yazılı açıklamada da, Dera'daki durumdan duyulan kaygı dile getirildi. Açıklamada, "Halep, Humus veya Doğu Guta'dan bildiğimiz korkunç görüntülerin tekrarlanması tehlikesi bulunuyor” denildi. Dışişleri Bakanlığı, Suriye rejimi ve müttefiklerine çağrıda bulunarak çatışmasızlık bölgelerine saygı gösterilmesini istedi.

Suriye'nin güneyindeki Dera, isyancıların kontrolünde bulunan son kentlerden biri. Rusya ile ABD ve Ürdün, yaklaşık bir yıl önce Dera'da çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusunda uzlaşmaya varmış, ancak Suriye ordusu ve hükümet yanlısı milisler geçen hafta bölgeye operasyon başlatmıştı. Suriye rejimine bağlı güçler, Pazartesi gününden beri Dera ile Ürdün arasındaki bağlantıyı kopartmak için çaba gösteriyor.

dpa,epd/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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