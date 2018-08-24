 BM’den ABD ve müttefiklerine Suriye daveti | DÜNYA | DW | 28.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

BM’den ABD ve müttefiklerine Suriye daveti

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulmasına yönelik çabalar çerçevesinde ABD ve altı müttefiğini Cenevre’ye davet etti.

Schweiz Syrien-Friedensgespräche in Genf - Staffan de Mistura (picture-alliance/KEYSTONE/S. Di Nolfi)

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın, Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulmasına yönelik çabalar çerçevesinde ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Ürdün, Almanya, Fransa ve Mısır'ı Cenevre'ye davet ettiği açıklandı. BM Sözcüsü, de Mistura’nın Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri için 11-12 Eylül tarihlerinde Türkiye, İran ve Rusya temsilcileri ile Cenevre’de yapacağı göjrüşmeden iki gün sonra, diğer yedi ülkenin temsilcileri ile bir araya geleceğini kaydetti. Sözcü Alessandra Vellucci, "Bu buluşma, siyasi sürecin gidişatı hakkında tartışmak için bir fırsat olacak” ifadesini kullandı.

Elinde Şam hükümeti ve muhalef güçlerin aday gösterdiği isimlerden oluşan bir liste bulunan de Mistura, Suriye'ye yeni bir anayasa kazandırabilmek amacıyla ülke vatandaşlarından oluşacak bir komite kurmaya çalışıyor. Ancak Suriye Anayasa Komitesi kurulabilmesi için süren tartışmalar yavaş ilerliyor.

Suriye'de savaşan taraflar, siyasi reformlar yeni bir anayasa ve yeni seçimler konusunda uzlaşma sağlayabilmek için iki yıl boyunca düzenli olarak Cenevre'ye gitti. Ancak bu yıl ABD'nin fazla çaba göstermemesi ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Rus ve İranlı müttefiklerinin savaş alanında önemli kazanımlar elde etmeleri nedeniyle, Birleşmiş Milletler'in öngördüğü siyasi süreç neredeyse tamamıyla sonuçsuz kaldı.

De Mistura'nın Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulmasına yönelik çabalar çerçevesinde gelecek ay Cenevre'ye davet ettiği ABD'nin dışişleri bakanlığı yetkilileri, Washington'ın Birleşmiş Milletler ve Rusya dahil diğer aktörler ile birlikte, Suriye'deki siyasal süreci devam ettirmek için çaba sarfedeceğini ve de Mistura'nın ülkede siyasi çözüm bulma çabalarını desteklediğini kaydetti.

rtr / AÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan'ın Suriye için İran'a gitmesi gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye görüşmeleri için üçlü zirve kapsamında 7 Eylül'de İran'a gideceği iddia edildi. Zirveye Türkiye ve İran'ın yanı sıra Rusya da katılacak. (27.08.2018)  

BM temsilcisinden Türkiye'ye Suriye daveti

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura’nın Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulmasına ilişkin görüşmelere Türkiye, Rusya ve İran’ı da davet ettiği bildirildi. Görüşmeler 11-12 Eylül’de Cenevre’de yapılacak. (24.08.2018)  

Üçlü Suriye zirvesi için Eylül hazırlığı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türk ve İranlı mevkidaşları arasındaki üçlü zirvenin Eylül ayı başında yapılması için çalışıldığını açıkladı. (16.08.2018)  

BM'den Suriye anayasası için Eylül planı

BM, Suriye'nin yeni anayasasını hazırlaması planlanan komitenin oluşturulması konusunda Eylül ayında Türkiye, Rusya ve İran'dan heyetleri Cenevre'de ağırlamayı planlıyor. (31.07.2018)  

Benzer içerik

Schweiz UN Friedensgespräche Syrien in Genf

BM temsilcisinden Türkiye'ye Suriye daveti 24.08.2018

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura’nın Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulmasına ilişkin görüşmelere Türkiye, Rusya ve İran’ı da davet ettiği bildirildi. Görüşmeler 11-12 Eylül’de Cenevre’de yapılacak.

Türkei AKP Kongress in Ankara

Erdoğan'ın Suriye için İran'a gitmesi gündemde 27.08.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye görüşmeleri için üçlü zirve kapsamında 7 Eylül'de İran'a gideceği iddia edildi. Zirveye Türkiye ve İran'ın yanı sıra Rusya da katılacak.

Syrian Bashar al-Assad trifft Amir Hatami

Tahran, Şam Suriye ordusunun yeniden inşası için anlaştı 28.08.2018

Tahran ve Şam yönetimleri, Suriye ordusunun yeninden yapılandırılması ve askeri işbirliği konusunda anlaşmaya vardı. İran, Suriye'deki "varlığının ve katılımının" devam edeceğini belirtti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Niederlanden Den Haag - The International Court of Justice zum Fall Ukraine gegen Russische Federation (Getty Images/AFP/B. Czerwinski)

ABD: İran’a yaptırımlar konusunda Adalet Divanı yetkili değil

İran, nükleer anlaşmadan çekilip yeniden yaptırım uygulayan ABD’yi Uluslararası Adalet Divanı’na şikayet etti. Ancak ABD, Lahay’deki mahkemenin bu konuda bir davaya bakmak için yetkili merci olmadığını savunuyor. 

FOTO-GALERİ

default

Yemen'de sağlık krizi: "Savaş bizim hayatımızı kararttı"

Yemen savaşında en az 50 bin kişi hayatını kaybetti. Ülkede kanser, kolera ve sıtma gibi hastalıklar yayılmış durumda. 