 BM′deki kınama bildirisi ABD engeline takıldı | DÜNYA | DW | 04.07.2019

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DÜNYA

BM'deki kınama bildirisi ABD engeline takıldı

BM Güvenlik Konseyi'nde Libya'da bir mülteci kampının bombalanmasıyla ilgili olarak görüşülen kınama bildirisi ABD'nin engeline takıldı.

UN-Sicherheitsrat (picture-alliance/Photoshot/Li Muzi)

BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen özel oturumda, Libya'nın başkenti Trablus yakınlarında bir mülteci kampına düzenlenen saldırı ile ilgili hazırlanan bildiri üzerinde anlaşma sağlanamadı. İngiltere tarafından hazırlanan ve mülteci kampına saldırının kınanmasını öngören bildiri, ABD'ye takıldı.

Bildiriyi onaylamaktan kaçınan ABD'li diplomatların, buna gerekçe olarak Trump yönetiminden bildiriye onay verilmesi yönünde yeşil ışık almadıklarını gösterdikleri belirtildi. 

İngiltere'nin hazırladığı bildiri metninde, Libya'daki taraflara çatışmalara son vermeleri ve yeni bir siyasi diyalog süreci başlatmaları çağrısı yapılıyordu. Mülteci kampına saldırının kınandığı metinde, saldırıdan kimin sorumlu olduğuna ilişkin ise bir ifade yer almıyordu.

Bildirinin görüşüldüğü özel Konsey toplantısı kapalı kapılar ardında yapıldı. 

En az 44 can kaybı

Trablus yakınlarındaki Tacura adlı bölgede bulunan mülteci kampına Çarşamba gecesi düzenlenen hava saldırısında en az 44 kişinin hayatını kaybettiği, 130'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Trablus'taki yönetim, saldırıdan ayrılıkçı General Halife Hafter güçlerini sorumlu tutuyor. Hafter güçleri ise suçlamaları geri çeviriyor.

Bağımsız soruşturma talebi

Libya'nın BM nezdindeki büyükelçisi Gassan Salame ise hava saldırısıyla bir savaş suçu işlendiğini ve bu nedenle bağımsız bir soruşturma başlatılması talebinde bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bürosundan yapılan açıklamada da Genel Sekreter'in saldırıyı en sert şekilde kınadığı belirtilerek BM'nin sivillerin korunması için Libya'da çatışan taraflarla mülteci kamplarının koordinatlarını paylaştığı da vurgulandı. BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra Avrupa Birliği de saldırı ile ilgili bağımsız bir soruşturma talebinde bulundu.

AFP,dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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