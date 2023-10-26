BM'de Gazze için iki karar tasarısı da reddedildi

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Hamas çatışmasına yönelik ABD ve Rusya tarafından sunulan iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde Çarşamba günü toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde ABD tarafından sunulan bir karar tasarısı Rusya ve Çin tarafından reddedilirken, Rusya tarafından sunulan bir metin de ABD'nin vetosu ile reddedildi.

ABD tarafından sunulan karar tasarısında, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım girişine izin vermek üzere savaşa "insani ara" verilmesi öngörülüyorken, tüm devletlerin "uluslararası hukuka uygun olarak" meşru müdafaa hakkı destekleniyordu. ABD'nin karar tasarısında tam bir ateşkes çağrısına yer verilmemişti.

Rusya'nın sunduğu karar taslağı ise "derhal, kalıcı ve tam olarak gözetilen bir insani ateşkes" kapsarken, metinde "sivillere yönelik tüm şiddet ve düşmanlıklar" da kınanıyordu.

ABD'nin karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 10'u tarafından desteklendi. Rusya, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri karşı oy kullanırken Brezilya ve Mozambik çekimser kaldı.

Rusya'nın tasarısına ise Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gabon destek verdi, ABD ve İngiltere red kullanırken diğer dokuz ülke çekimser oy kullandı.

Karşılıklı suçlamalar

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebensia, ABD tarafından sunulan taslağın sivilleri kurtarmak değil, "ABD'nin bölgedeki siyasi konumunu güçlendirmek" amacıyla hazırlandığını ileri sürdü.

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield ise Rusya'yı "alaycı ve sorumsuzca davranmakla" suçlayarak, sunulan taslağın "sorunlu bölümler" içerdiğini kaydetti.

BM Genel Kurulu Perşembe günü (bugün) Ortadoğu'daki savaşla ilgili acil bir oturum düzenleyecek. BM Güvenlik Konseyi'nde değerlendirilen karar tasarılarının veto edilmesi üzerine bazı üye devletler bu oturumu talep etti.

AFP/TY,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?