BM'de görevi suistimal soruşturması

Fransız haber ajansı AFP Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) yönetiminde kötü idare ve görevin suistimal edildiğine dair bir iç raporu ele geçirdiğini duyurdu.

Rapora göre kötü yönetim ve görevi suiistimal UNRWA Genel Komiseri Pierre Krähenbühl'e kadar uzanıyor. Raporda kuruluşun soruşturma makamlarıyla tam bir işbirliği yapacağı verdiği kaydediliyor. UNRWA sürmekte olan soruşturmayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Soruşturmaya konu alan suçlamalar arasında "cinsel suistimal, kayırmacılık, ayrımcılık ve özel çıkar, meşru farklı görüşlerin bastırılması ve başka kişisel hedeflere ulaşabilmek için görevin kötüye kullanılması" suçlamaları yöneltiliyor.

Üst düzey bir UNRWA çalışanının soruşturmada tespit edilen "uygunsuz davranışları" nedeniyle kurumdan ayrılmak zorunda kaldığı, başkalarının ise "kişisel gerekçelerle" istifa ettiği belirtiliyor.

UNRWA Genel Komiseri Pierre Krähenbühl

Aşk ilişkisi ve kayırmacılık iddiası

Suçlamaların Krähenbühl ve bir grup yabancı yönetici kadroyu kapsadığı belirtiliyor. UNRWA Genel Komiseri'nin bir meslektaşıyla aşk ilişkisi yaşadığı ve bu kişinin 2015 yılında "son derece hızlı" bir seçim sürecinin sonunda yeni açılan bir danışmanlık pozisyonuna getirildiği ileri sürülüyor. Böylece danışmanın Krähenbühl'ü dünyanın çeşitli yerlerine seyahatlerde business class yolcu olarak refakat edebildiği belirtiliyor.

Krähenbühl'ün bir kadın yardımcısının da eşine yüksek maaşlı bir iş sağlamak için makamını kullandığı kaydediliyor. Aynı kişinin sevmediği meslektaşlarını karar süreçlerinden uzak tuttuğu belirtiliyor. Bu kişinin geçen Perşembe günü "kişisel gerekçelerle" görevinden ayrıldığı kaydediliyor.

Krähenbühl AFP'ye yaptığı açıklamada soruşturmanın sonucuna göre "düzeltme ya da yönetim tedbirlerini gerektirmesi halinde bunları yerine getirmekte tereddüt etmeyeceklerini" söyledi.

BM Genel Sekreterliği haberdar edildi

AFP'nin ele geçirdiği raporun Aralık ayında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine gönderildiği belirtiliyor. Aralık ayından bu yana Birleşmiş Milletler müfettişlerinin UNRWA'nın Kudüs ve Amman'daki bürolarında soruşturmayı sürdürdükleri bilgisini verdi.

UNRWA İsrail'in kuruluşunun ardından patlak veren 1948 yılındaki Arap-İsrail Savaşı sonrasında 700 bin Filistinlinin yaşadığı yerleri terk etmesi üzerine kurulmuştu.

Kuruluş Lübnan, Ürdün, Suriye ve Filistin'deki milyonlarca yoksul sığınmacıya eğitim ve sağlık hizmetleri sunuyor.

Kuruluş bünyesinde çoğu Filistinli olmak üzere 30 bin kişi çalışıyor. AFP'nin ele geçirdiği rapora göre başlatılan soruşturma kuruluşta gücü elinde tutan ve çoğu yabancı olan üst düzey çalışanları kapsıyor.

UNRWA'nın başlıca finansörlerinden olan ABD geçen yıl kuruluşa yaptığı ödemeleri askıya almış daha sonra da azaltmıştı. Washington kuruluşa İsrail Filistin çatışmasının uzamasına katkı yaptığı suçlamasını yöneltiyor.

AFP / EC, GA

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