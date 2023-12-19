BM yetkililerinden Gazze açıklaması: Felaket

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze Şeridi'ndeki duruma dair Cenevre'de açıklamalarda bulundu.

Aralık ayı başında Gazze Şeridi'ni ziyaret eden Elder durumu "felaket" olarak nitelendirerek, her beş çocuktan dördününyeterli yiyeceğe sahip olmadığını ve özellikle küçük çocuklar arasında ishal gibi hastalıkların çok yaygın olduğunu belirtti. Yaralı çocukların hayatını yitirmesi sebebiyle kızgın olduğunu da ifade eden Elder, çocukları ağır hasta olan ailelerin sadece "umudu ve kirli suyu" olduğunu belirtti.

James Elder Fotoğraf: DW

İsrail güvenlik güçlerinin sivilleri koruma sözü verdiğini hatırlatan BM Sözcüsü, ancak gerçeklerin tamamen farklı göründüğünü ifade etti ve "İkiyüzlülüğün empatiyi bastırması sebebiyle kızgınım" ifadesini kullandı. Elder bölgede faaliyette olan en önemli hastanelerden biri olan Nasır'ın 48 saat içinde iki kez bombalandığını aktararak, buradaki kurbanlardan birinin saldırılarda evi yıkılan, anne babası ile iki erkek kardeşi ölen ve bir bacağını kaybederek hayatta kalan 13 yaşındaki Dina adlı bir kız çocuğu olduğunu, bu çocuğun da Nasır Hastanesi'ne isabet eden bir bomba sonucu hayatını yitirdiğini dile getirdi.

"Ağır yaralılar ağrı kesici değil yiyecek ve su istiyor"

DSÖ'nün verdiği bilgilere göre Gazze Şeridi'nde 36 hastaneden sadece sekizi kısmen faaliyet gösteriyor. Yaralılar hastanelerde yoğun bakımda bile yerde yattığı için hastane personelinin hareket etmekte zorlandığı belirtiliyor. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris yaptığı açıklamada, hastanelerde gerekli tıbbi malzemelerin de bulunmadığını belirterek, doktorların, ağır yaralıların öncelikle ağrı kesici değil su ve yemek istediğini aktardığını belirtti. Harris, "Dünyanın bu durumun böyle devam etmesine izin vermesi inanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

dpa,rtr / HT,ET

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