 BM Yemen′e ateşkes gözlemcileri gönderilmesini oylayacak | DÜNYA | DW | 16.01.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

BM Yemen'e ateşkes gözlemcileri gönderilmesini oylayacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bugün Yemen savaşında stratejik önem taşıyan liman kenti Hudeyde'deki ateşkesi denetlemek için altı aylığına gözlemcilerin gönderilmesini oylayacak.

Jemen Sanaa Zerstörungen Ruine Menschen (picture-alliance/Photoshot/M. Mohammed)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)'ne İngiltere tarafından sunulan tasarı silahsız 75 gözlemciye Hudeyde kenti ve limanında altı ay boyunca ateşkesi denetleme yetkisi veriyor.

Tasarı BMGK'nın geçen ay ateşkesi denetlemek için 30 günlüğüne gözlemci gönderilmesiyle ilgili tasarıya verdiği onayı genişletiyor. Geçen ay oy birliğiyle kabul edilen tasarıda sivillerden oluşacak BM heyetinin bölgede ateşkese uyulup uyulmadığını ve birbirleriyle savaşan güçlerin bölgeden çekilip çekilmediğini denetleyeceği belirtilmişti.

Yemen'de yaklaşık dört yıldır devam eden iç savaşta Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi hükümet ile İran destekli Şii Husi milisleri, Kızıldeniz kıyısında stratejik öneme sahip Hudeyde kentinde ateşkes için 13 Aralık'ta İsveç'te yapılan görüşmeler çerçevesinde varmıştı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini anlaşmayı ihlal etmekle suçlamıştı.

Ateşkes kararının başarılı bir biçimde uygulanmasının, iç savaşta önemli bir dönüm noktası olacağı düşünülüyor. Hudeyde, Yemen iç savaşında stratejik öneme sahip bir liman kenti.

Ağır insani kriz

BM, Yemen'deki iç savaşın dünyanın en ağır insani krizine yol açtığını açıklamıştı. Savaş nedeniyle milyonlarca Yemenlinin açlık çektiği, en az 250 bin kişinin de ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Yemen'de 2015 yılından bu yana 10 bin kişi hayatını kaybetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Pazartesi günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede Yemen'deki askeri operasyonların azaltılmasının önemi konusunda ve Birleşmiş Milletler (UN) kapsamında sorunun çözümü için anlaştıkları bildirilmişti.

Video izle 01:58
Şimdi canlı
01:58 dk

Yemen'de gıda yardımlarına el konuyor

dpa,DW/SSB, GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yemen'de 9,5 milyon kişiye gıda yardımı

BM Dünya Gıda Programı, iç savaşın yaşandığı Yemen'de Aralık ayında 9,5 milyon kişiye gıda malzemesi ulaştırdı. 10 milyon kişiye erişmeyi amaçlayan kuruluş hedefine yaklaştığını açıkladı. (15.01.2019)  

Pompeo ve Suudi Veliaht Prens Yemen konusunda anlaştı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Yemen'deki askeri operasyonların azaltılmasının önemi konusunda anlaştıkları bildirildi. (14.01.2019)  

BM gözlemci misyonu Yemen'de

İç savaşın devam ettiği Yemen'in Hudeyde kenti ve stratejik limanında sağlanan ateşkesi gözlemlemek üzere görevlendirilen BM heyeti ülkeye Aden’den giriş yaptı. Heyet, Sana'dan sonra Hudeyde'ye geçecek. (22.12.2018)  

Hudeyde'de ateşkes yürürlüğe girdi

Yemen hükümetiyle Husiler liman kenti Hudeyde'de ateşkes için anlaştılar. Ateşkese uyulup uyulmadığına dair çelişkili haberler geliyor. (18.12.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Yemen'de gıda yardımlarına el konuyor  

Benzer içerik

Lebensmittelhilfe im Jemen

Yemen'de 9,5 milyon kişiye gıda yardımı 15.01.2019

BM Dünya Gıda Programı, iç savaşın yaşandığı Yemen'de Aralık ayında 9,5 milyon kişiye gıda malzemesi ulaştırdı. 10 milyon kişiye erişmeyi amaçlayan kuruluş hedefine yaklaştığını açıkladı.

Mike Pompeo besucht König Salman bin Abdul-Aziz in Saudi Arabien

Pompeo ve Suudi Veliaht Prens Yemen konusunda anlaştı 14.01.2019

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Yemen'deki askeri operasyonların azaltılmasının önemi konusunda anlaştıkları bildirildi.

Jemen Hafenstadt Hudaida

BM Yemen'e ateşkes gözlemcileri gönderecek 21.12.2018

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yemen savaşında stratejik önem taşıyan liman kenti Hudeyde'deki ateşkesi denetleyecek gözlemciler gönderilmesine karar verdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Suriyeli Kürtlerden güvenli bölge planına tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Suriye’de kurulması için görüşmelerin yürütüldüğü güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'de olacağını söyledi. Suriyeli Kürtler, Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölge planına karşı çıktı. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  