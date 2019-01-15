BM Yemen'e ateşkes gözlemcileri gönderilmesini oylayacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)'ne İngiltere tarafından sunulan tasarı silahsız 75 gözlemciye Hudeyde kenti ve limanında altı ay boyunca ateşkesi denetleme yetkisi veriyor.

Tasarı BMGK'nın geçen ay ateşkesi denetlemek için 30 günlüğüne gözlemci gönderilmesiyle ilgili tasarıya verdiği onayı genişletiyor. Geçen ay oy birliğiyle kabul edilen tasarıda sivillerden oluşacak BM heyetinin bölgede ateşkese uyulup uyulmadığını ve birbirleriyle savaşan güçlerin bölgeden çekilip çekilmediğini denetleyeceği belirtilmişti.

Yemen'de yaklaşık dört yıldır devam eden iç savaşta Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi hükümet ile İran destekli Şii Husi milisleri, Kızıldeniz kıyısında stratejik öneme sahip Hudeyde kentinde ateşkes için 13 Aralık'ta İsveç'te yapılan görüşmeler çerçevesinde varmıştı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini anlaşmayı ihlal etmekle suçlamıştı.

Ateşkes kararının başarılı bir biçimde uygulanmasının, iç savaşta önemli bir dönüm noktası olacağı düşünülüyor. Hudeyde, Yemen iç savaşında stratejik öneme sahip bir liman kenti.

Ağır insani kriz

BM, Yemen'deki iç savaşın dünyanın en ağır insani krizine yol açtığını açıklamıştı. Savaş nedeniyle milyonlarca Yemenlinin açlık çektiği, en az 250 bin kişinin de ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Yemen'de 2015 yılından bu yana 10 bin kişi hayatını kaybetti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Pazartesi günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmede Yemen'deki askeri operasyonların azaltılmasının önemi konusunda ve Birleşmiş Milletler (UN) kapsamında sorunun çözümü için anlaştıkları bildirilmişti.

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dpa,DW/SSB, GA

© Deutsche Welle Türkçe