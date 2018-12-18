BM Yemen'e ateşkes gözlemcileri gönderecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'in Hudeyde kentindeki ateşkesin gözlemlenmesi amacıyla bölgeye BM yetkililerinin gönderilmesini öngören tasarıyı kabul etti.

Sivillerden oluşacak BM heyeti, bölgede ateşkese uyulup uyulmadığını ve birbirleriyle savaşan güçlerin bölgeden çekilip çekilmediğini denetleyecek. Tasarı, Cuma günkü oturumda konsey üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

BM'nin Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, ateşkesin uygulanması noktasında BM gözlemcilerinin bölgede bulunmasının "zaruri önemde" olduğunu söyledi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce da Güvenlik Konseyi'nin verdiği kararın Yemen'deki milyonlarca vatandaşı ilgilendiren çok önemli bir mesele olduğunu ifade etti.

Savaşın tarafları olan Yemen hükümeti ve Husiler, ilgili ateşkes kararına 13 Aralık tarihinde Stockholm'deki görüşmeler çerçevesinde varmıştı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini anlaşmayı ihlal etmekle suçlamıştı.

Ateşkes kararının başarılı bir biçimde uygulanmasının, dört buçuk yıldır süren iç savaşta önemli bir dönüm noktası olacağı düşünülüyor. Hudeyde, Yemen iç savaşında stratejik öneme sahip bir liman kenti.

BM, Yemen'deki iç savaşın dünyanın en ağır insani krizine yol açtığını açıklamıştı. Savaş nedeniyle milyonlarca Yemenlinin açlık çektiği, en az 250 bin kişinin de ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor. İç savaş sırasında çoğu sivil olmak üzere en az 10 bin Yemenlinin öldüğü açıklanmıştı.

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AP,AFP/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe