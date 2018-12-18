 BM Yemen′e ateşkes gözlemcileri gönderecek | DÜNYA | DW | 21.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

BM Yemen'e ateşkes gözlemcileri gönderecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yemen savaşında stratejik önem taşıyan liman kenti Hudeyde'deki ateşkesi denetleyecek gözlemciler gönderilmesine karar verdi.

Jemen Hafenstadt Hudaida (Getty Images/AFP/S. Al-Obeidi)

Önerdiğimiz linkler

Yemen hükümetiyle Husiler liman kenti Hudeyde'de ateşkes için anlaştılar. Ateşkese uyulup uyulmadığına dair çelişkili haberler geliyor. (18.12.2018)

Mart 2015’te başlayan Yemen Savaşı’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bine yaklaştı. Yaşamını yitirenlerin 849'unun çocuk olduğu açıklandı. (10.12.2018)

Yemen'deki savaşa son vermek için İsveç'te yürütülen görüşmeler sürerken BM ülkede haftada en az 123 sivilin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. Bu sivillerin yüzde 33'ünü kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. (07.12.2018)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'in Hudeyde kentindeki ateşkesin gözlemlenmesi amacıyla bölgeye BM yetkililerinin gönderilmesini öngören tasarıyı kabul etti.

Sivillerden oluşacak BM heyeti, bölgede ateşkese uyulup uyulmadığını ve birbirleriyle savaşan güçlerin bölgeden çekilip çekilmediğini denetleyecek. Tasarı, Cuma günkü oturumda konsey üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

BM'nin Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, ateşkesin uygulanması noktasında BM gözlemcilerinin bölgede bulunmasının "zaruri önemde" olduğunu söyledi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce da Güvenlik Konseyi'nin verdiği kararın Yemen'deki milyonlarca vatandaşı ilgilendiren çok önemli bir mesele olduğunu ifade etti.

Savaşın tarafları olan Yemen hükümeti ve Husiler, ilgili ateşkes kararına 13 Aralık tarihinde Stockholm'deki görüşmeler çerçevesinde varmıştı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini anlaşmayı ihlal etmekle suçlamıştı.

Ateşkes kararının başarılı bir biçimde uygulanmasının, dört buçuk yıldır süren iç savaşta önemli bir dönüm noktası olacağı düşünülüyor. Hudeyde, Yemen iç savaşında stratejik öneme sahip bir liman kenti.

BM, Yemen'deki iç savaşın dünyanın en ağır insani krizine yol açtığını açıklamıştı. Savaş nedeniyle milyonlarca Yemenlinin açlık çektiği, en az 250 bin kişinin de ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildiriliyor. İç savaş sırasında çoğu sivil olmak üzere en az 10 bin Yemenlinin öldüğü açıklanmıştı.

Video izle 05:14
Şimdi canlı
05:14 dk

Yemen'de kullanılan silahlar kimin?

AP,AFP/BÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Yemen'de kullanılan silahlar kimin?  

Benzer içerik

Jemen Regierungsfreundliche Kämpfer patroullieren in Hodeidah

Hudeyde'de ateşkes yürürlüğe girdi 18.12.2018

Yemen hükümetiyle Husiler liman kenti Hudeyde'de ateşkes için anlaştılar. Ateşkese uyulup uyulmadığına dair çelişkili haberler geliyor.

Jemen Kämpfe beim Flughafen Hodeidah

Yemen'de ateşkes uzlaşısına rağmen çatışma yaşandı 16.12.2018

Yemen'de hükümet ve isyancı Husilerin BM arabuluculuğundaki ateşkes anlaşmasına rağmen, Hudeyde kentinde şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Jemen Hafenstadt Hudaida

BM: Hudeyde'de ateşkes Salı günü başlıyor 17.12.2018

Birleşmiş Milletler, Yemen'in en büyük liman kenti olan Hudeyde'de çatışmaları sonlandıracak ateşkesin Salı gününden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Papa Françesko

Papa: Çocuk istismarı cezasız kalmayacak

Papa Françesko Noel öncesi yaptığı konuşmada, Vatikan'ı sarsan çocuklara yönelik cinsel istismar skandalının örtbas edilmeyeceğini söyledi. Papa ayrıca mağdurlardan sessiz kalmamasını istedi. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'te 17 kadın Meclis'e girdi.  