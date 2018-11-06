BM: Yemen yaşayan ölüler ülkesine dönüşebilir

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Yemen'de ayda 14 milyon kişiye ulaştırılmak üzere gıda yardımını iki katına çıkaracağını açıkladı. Örgüt, böylece iç savaşın pençesindeki ülkede nüfusun yarısına yardım sağlamayı hedefliyor.

BM Dünya Gıda Programı tarafından Cuma günü Cenevre'de konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Örgütün sözcüsü Herve Verhoosel, şu ana kadar 8 milyon kişiyi kapsayan insani yardımların arttırılacağını ve 14 milyon kişiye yardım yapılmasının planlandığını söyledi.

Çatışmaların bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan sözcü, aksi halde Yemen “Yaşayan ölüler, bir deri bir kemik kalmış insanlar ülkesi olacak" dedi.

14 milyon kişinin, ülke nüfusunun yarısına tekabül ettiği belirtilen açıklamada, çatışmalar sürerken yardım ulaştırabilmenin zorluklarına da dikkat çekildi.

"Kitlesel açlığın önüne geçmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini" söyleyen sözcü, "14 milyon insana ulaşma hedefinin büyük bir lojistik ve finansal destek ile sosyal yardım ve hazırlık süreci gerektirdiğini” söyledi.

Sözcü ülkenin insani yardım kapısı olarak adlandırılan ve şiddetli çatışmaların sürdüğü Hudeyde limanına erişimin açılması çağrısını yineledi.

Verhoosel ihtiyaç halindeki herkese ulaşabilmeleri için daha fazla paraya ihtiyaç duyulduğunu da belirtti. Ayda sekiz milyon kişiye ulaşmak için 125 milyon dolarlık büteçesi bulunan örgütün söz konusu meblağı artırmak için "Yemen içinde ve dışında herkesin desteğine ihtiyaç duyacağını" söyleyen Verhoosel, uluslararası yardım çağrısı yaptı.

2016 yılında çekilen bir fotoğraf. O dönem 18 yaşındaki Saida Ahmed Baghili

"Hudeyde’de çatışmalar şiddetlendi"

Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteklediği hükümet güçleri, İran destekli Husilerin elindeki Hudeyde'nin tamamında kontrolü sağlamak üzere operasyonu sürdürüyor.

Kızıl Deniz'e açılan kapı konumundaki liman şehri Hudeyde, Yemen'deki iç savaşta insani yardım ve gıdanın ülkeye ulaştırıldığı önemli noktalardan biri. Uluslararası yardım örgütleri Hudeyde'ye yönelik bir operasyonun bölgedeki insani yardım çalışmalarına ağır darbe vuracağı uyarısında bulunmuştu.

Barış görüşmeleri ertelendi

Diğer yandan Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths‘in ülkede iç savaşın taraflarını bu ayın sonuna kadar barış görüşmeleri için masaya oturtma hedefini 2018 yılı sonuna ertelediği belirtildi.

Griffiths Eylül ayında başarısızlıkla sonuçlanan barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için tarafları bu ayın sonuna kadar bir araya getirmeyi umduğunu ifade etmişti.

Arap yarımadasının en yoksul ülkesi olan Yemen'de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana isyancı Husilere yönelik hava saldırıları düzenliyor.

Yemen'deki durumu "dünyanın en büyük insani krizi" olarak değerlendiren BM'nin verilerine göre savaşta 28 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bu sayı içindeki yaklaşık 10 bin sivilin bombalı saldırılarda öldüğü belirtiliyor.

DW,rtr,AFP/SÖ,GA

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