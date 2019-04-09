BM: Yemen hükümeti ile Husiler çekilme konusunda anlaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith, Yemen'i insani krize sürükleyen iç savaşta iki tarafın çekilme konusunda "detaylı bir yer değiştirme planını" kabul ettiğini açıkladı. Griffith bunun çekilmenin ilk aşaması olacağını söyledi.

Özel Temsilci Griffith BM Güvenlik Konseyi'ne Husilerin lideri Abdul Malik el Husi ile geçen hafta başkent Sana'da bir araya geldiğini ve el Husi'nin kendisine kuvvetlerinin Hudeyde anlaşmasını destekleyeceği konusunda güvence verdiğini söyledi. Ancak Özel Temsilci daha önce yaşanan gecikmeler nedeniyle temkinli konuştu. Griffith "Bu yer değiştirmenin ne zaman olacağı konusunda net olalım - ki umarım zaman meselesidir, olup olmama meselesi değil. Bu uzun süredir devam eden çatışmalardaki ilk gönüllü çekilme olacaktır" dedi.

İki ay önce de BM tarafından iki aşamalı benzer bir çekilme planı açıklanmış, ancak sahadaki kuvvetlerin intikali gerçekleşmemiş ve o zamandan bugüne barış çabaları da sekteye uğramıştı.

ABD Elçisi Jonathan Cohen BM Güvenlik Konseyi'ne Husilerin uluslararası topluma BM süreçleri hakkında "ciddi olduklarını" gösterme zamanının geldiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith

Ne olmuştu?

Uluslararası alanda resmen tanınan Yemen hükümetiyle isyancı Husiler Aralık ayında İsveç'te yaptıkları barış görüşmeleri sırasında ateşkes ilan edilmesi ve silahlı kuvvetlerin şehirden çekilmesi hususunda anlaşmaya varmışlardı. Yılbaşına kadar tamamlanması öngörülen geri çekilme karşılıklı güvensizlik nedeniyle başlatılamamıştı.

Şubat ayında Hudeyde'den karşılıklı çekilme anlaşması yürürlüğe girmiş, çekilmenin ilk aşaması üzerinde mutabakat sağlandığı bildirilmişti. Yemen'in batısındaki liman kenti Hudeyde zaruri ihtiyaç maddelerinin ülkeye ulaştırılmasında önemli rol oynuyor.

Birleşmiş Milletler dört yılı aşkın sürredir devam eden dünyanın en fakir ülkelerinden Yemen'deki iç savaşı dünyanın en feci insani krizi olarak nitelendirmişti. BM teşkilatı ülke nüfusunun yüzde 80'ini oluşturan 24 milyon Yemenli'nin yardıma muhtaç olduğunu ve 10 milyon Yemenlinin de açlık çektiğini açıklamıştı.

Yemen hükümeti ülkenin geniş kesimlerini kontrol ede Husilerle mücadelesinde Suudi Arabistan'ın liderliğindeki koalisyon tarafından destekleniyor.

AFP,DW/SSB,JD

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