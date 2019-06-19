 BM: Venezuela′da yargısız infazlarda binlerce kişi öldü | DÜNYA | DW | 04.07.2019

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DÜNYA

BM: Venezuela'da yargısız infazlarda binlerce kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Venezuela’da geçen yıl binlerce kişinin güvenlik operasyonlarında öldürüldüğünü açıkladı ve hükümeti özel polis kuvvetini feshetmeye çağırdı.

Venezuela Krise Polizei (picture-alliance/AP Photo/F. Llano)

Venezuela'da siyasi ve ekonomik kriz devam ederken BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in raporunda ülkede yaşanan yargısız infazlara dikkat çekildi.

Ülkedeki son 18 aya odaklanan raporda Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin kayıtlarına göre 5 bin 287 kişinin güvenlik operasyonları sırasında "kamu görevlilerine mukavemet" nedeniyle  öldürüldüğü, sadece bu yıl içinde 19 Mayıs tarihine kadar bin 569 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Resmi makamların yanı sıra insan hakları savunucuları, kurbanlar ve görgü tanıklarından oluşan 550 kişi ile yapılan mülakatlara dayanan raporda, sivil toplum kuruluşu Venezuela Şiddet Gözlemevi'nin verilerine göre ise geçen yıl 7 bin 523 kişinin, bu yıl Mayıs ayına kadar olan dönemde ise 2 bin 124 kişinin öldürüldüne dikkat çekildi.

Bachelet'in ofisinden yapılan açıklamada "Güvenlik güçleri, özellikle de özel kuvvetler (FAES) tarafından, güvenlik operasyonu adı altında yapıldığı iddia edilen yargısız infazlar şok edercesine yüksek" denildi.

Raporda "bu cinayetlerin büyük bir kısmının güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan yargısız infaz olduğuna inanmak için makul zemin" bulunduğu belirtildi.

Venezuela Caracas | Nicolas Maduro, Präsident & UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü

Özel kuvvetler feshedilsin talebi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği "Yetkililerin sosyal kontrol politikası bağlamında FAES'i, ve başka güvenlik güçlerini, kullanmış olabileceğinden endişe edilmektedir. Bu cinayetlerin tekrarlanmaması ve faillerden hesap sorulması için derhal soruşturulması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Raporda Bachelet Caracas hükümetini özel kuvvetleri (FAES) feshetmeye çağırdı.

Mülakatlarda konuşanlar özel kuvvetleri (FAES) "ölüm timi" olarak adlandırırken, sivil toplum kuruluşları özel kuvvetlerin yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu olduğunu aktardı.

Kriz derinleşiyor

Venezuela'da Ocak ayında muhalif lider Juan Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı ilan etmesinden bu yana kriz derinleşiyor. Ülkede yaşanan ağır ekonomik kriz nedeniyle şu ana dek yaklaşık dört milyon Venezuelalı yabancı ülkelere göç etmiş durumda.

Venezuela'da yaşanan  insan hakları ihlallerini yerinde incelemek için Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet en son geçen ay ülkeyi ziyaret etmiş, Devlet Başkanı Maduro'nun yanı sıra, bazı bakanlar, muhalif lider Juan Guaido ve insan hakları ihlallerinden etkilenenlerin yakınlarıyla görüşmüştü. 

AFP, AP/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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